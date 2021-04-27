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7旬翁「預立醫療」不接受治療…虛弱喊：不想成為負擔　2兒一聽落淚

▲▼示意圖,保健,醫院,社會,陰森,點滴。（圖／123RF）

▲7旬老翁預立醫療，不打算接受治療。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

家人生了重病，對每個家庭來說都是沉重的負擔。一名70多歲的老翁日前進行預立醫療照護諮商，決定自己要接受的醫療照護，被問及選擇進行諮商時，伯伯費力地說，「不想造成他們的負擔」，父親對兒子的關懷表露無餘。

預立醫療照護諮商又名ACP，意指若意願者處於「特定臨床條件」後，能夠進行醫療選擇，決定要接受或拒絕維持生命治療、人工營養及流體餵養等治療。這名伯伯因為外傷住院，經歷過洗腎、氣切等治療，他本人並不願意接受，但無法自行決定，因此3月23日進行預立醫療照護諮商。

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當時醫師師詢問，為何會想做ACP，伯伯則指了指身邊的2名孩子，吃力地說「我不想麻煩他們、不想造成他們的負擔」。醫師進一步解釋，臨床條件有5種，「假設符合『末期病人』對於維持生命治療，1是不希望接受、2是希望嘗試一段時間、3是由他人決定、4是希望接受(維持生命治療)。」接著讓伯伯以點頭、比數字來表達自己的選擇。

後續談到「極重度失智」的狀況時，伯伯略為沉默了一下，思考後，用左手比出「1」，接著由大兒子替伯伯勾選選項。後續交由社工、護理師說明，與伯伯討論「善終準備」時，2名兒子留下眼淚，抱著伯伯哭，「也看到伯伯的手在兩個兒子的肩上、背上輪流拍著，鼻頭有些酸酸的…。」

這讓醫師不禁感慨，未來有許多變化，不能操之在人，但透過ACP，可以讓病人提早決定希望接受的醫療照護，2名兒子眼見父親的選擇，雖然不捨，但也決定尊重，讓伯伯有尊嚴能夠安排、選擇生命照護，「感謝您，讓我們參與您人生的重要決定，最後…祝福您。」

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