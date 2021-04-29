　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黑幫砸松山分局！驚傳「重量級議員」搓老大圓仔湯　所長只能硬吞

▲松山警分局教官楊忠蒞22日傍晚與衝突民眾握手互表歉意。（圖／記者張君豪攝）

▲松山警分局教官楊忠蒞22日傍晚與衝突民眾握手互表歉意，竟傳出是市議員當中人，協調黑白兩道雙方同意的說謊戲碼。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

台北市松山警分局楊姓教官酒後幹譙黑衣人引發黑幫包圍分局中崙所危機，帶頭的徐男甚至帶著9名手下直接闖入中崙所追打楊姓教官，甚至拿起值班台電腦猛砸當武器，儼然把松山警「當做塑膠的！」儘管松山警方再三強調這群黑衣人並無幫派背景，但有警員私下向媒體坦承，帶頭的徐姓男子為任職松山區某酒店經紀幹部，隸屬四海幫海英堂成員，其餘黑衣人都是海英堂徐男手下。

▲▼松山分局副分局長林志誠出面說明案情。（圖／記者張君豪攝）

▲警界未來之星，松山前分局長林志誠在黑幫砸派出所事件表現荒腔走板引發外界質疑。（圖／記者張君豪攝）

黑幫公然闖松山警分局中崙所追打警員，風波延燒導致分局長林志誠也遭拔官，該所正副所長遭函送法辦。外傳衝突發生後，松山警分局長林志誠在上周召開記者會前晚曾經在兩名台北市議員介紹下，與某幫派大老見面協調下，商談和解細節。

知情人士透露，徐男等人平常深夜常在南京東路四段、北寧路口分局對面雪茄館飲酒作樂，徐男手下小弟行事作風剽悍敢衝敢打，在松山區頗有名聲，許男更曾有隨身帶刀遭警方查獲紀錄，據悉除了記者會當天一起出席「握手和解記者會」的另名涂男平常作進口洋酒生意，非該堂口成員外，其他都是海英堂幫眾。

衝突發生後松山警分局原本考量楊姓教官為督察組體技教官，更身兼分局柔道跆拳、綜合逮捕術、射擊等警察術科考核，若是逕行法辦黑衣人，教官恐難逃酒醉滋事及辱罵關係人責任，加上徐男被教官當街痛罵三字經，認為對方是普通民眾可以好好修理，等到追到分局門口，已經制止不住喊打喊殺的小弟們衝入派出所鬧事。

外傳事後兩名北市議員充當中間人，邀約松山警分局長在記者會前晚前往議員安排的場地，與某幫派大老見面協調，希望雙方能各退一步順利化解這起風波，於是才有隔天「分局停電監視器沒錄到」「徐男寫悔過書有悔意」「教官民眾握手和解」客製化戲碼荒謬上演。

但對此傳聞松山警方28日堅決否認，但早在去年，黑衣人出沒的雪茄館大樓就曾遭民眾檢舉經營職業賭場和招待所，民眾具名檢舉到警分局數月未見回應，導致當時的警局高層直接調換外勤警官以示懲戒，上述案情已經進入司法調查階段，相信黑衣人砸派出所風暴將持續延燒。

【相關新聞】

獨／吹哨者驚爆東新營造黑幕！黑猴父子遭約談　工地主任涉借牌

獨／法國菁英愛上台灣女學霸　古查爾生日前夕搭上死亡列車


ET快訊
快訊／台中清晨驚傳槍響！　黑賓士「左側全是彈孔」
雨下對地方！全台各大水庫進帳　1張統計圖看懂水情
案1112跳舞4.5小時！舞場百人照片曝光　網友傻眼：全完了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中清晨驚傳槍響！　黑賓士「左側全是彈孔」

松山黑衣人「96秒關鍵畫面」遭滅證　所長認隱瞞：忌憚教官

黑幫砸松山分局！驚傳「重量級議員」搓老大圓仔湯　所長只能硬吞

新北人夫痛訴「極品懶妻」垃圾都丟地板！3大罪狀休妻跪求離婚

總統警衛官是共諜！涉刺探蔡英文行程「曝光警衛室真名」

立志當「蔬果界台積電」！負責人卻跳票　全家失聯人間蒸發

綠營高層之子去警局像走廚房？探視小弟遭疑...北投分局回應了

快訊／口湖鄉長涉貪甫收押　前服務處遭放鞭炮6鄉民恐嚇罪送辦

獨／台中小六男童看A片手淫磨破皮內褲有血　校方一查結果曝光

酒駕女撞警害截肢！母遭連帶求償1107萬　高院判決出爐

朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」

鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

【Fred吃上癮】菜喳特別企畫！正宗特級廚師流魚香ROLLS食譜

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

柔道童媽落淚鞠躬「別再指責舅舅」　願原諒小四學長：不怪罪那孩子...

連2震！護理師急起身「聚集嬰兒」 民眾見肉身保護畫面...感動道謝

鼓鼓「被拉泳褲」怒了！網揪關鍵畫面 是紅隊女星...他揭真相超大器

快訊／台中清晨驚傳槍響！　黑賓士「左側全是彈孔」

松山黑衣人「96秒關鍵畫面」遭滅證　所長認隱瞞：忌憚教官

黑幫砸松山分局！驚傳「重量級議員」搓老大圓仔湯　所長只能硬吞

新北人夫痛訴「極品懶妻」垃圾都丟地板！3大罪狀休妻跪求離婚

總統警衛官是共諜！涉刺探蔡英文行程「曝光警衛室真名」

立志當「蔬果界台積電」！負責人卻跳票　全家失聯人間蒸發

綠營高層之子去警局像走廚房？探視小弟遭疑...北投分局回應了

快訊／口湖鄉長涉貪甫收押　前服務處遭放鞭炮6鄉民恐嚇罪送辦

獨／台中小六男童看A片手淫磨破皮內褲有血　校方一查結果曝光

酒駕女撞警害截肢！母遭連帶求償1107萬　高院判決出爐

台北懸日今起連6天登場　忠孝西路、峨眉街20分鐘搶拍攻略曝

春雨高峰來了！3地區水庫可望進補　梅雨季首道鋒面報到時間曝

聯發科創台股首例！　今年起連四年加發「特別現金股利」16元

交往後才知男友怕毛孩！過半年…「人狗互動」讓Apple看傻：那我勒

1輛救護車塞滿22具遺體！　1張圖道盡印度醫院慘狀

雞湯增強免疫力、促進食慾！　營養師警告「3體質少喝」

耗三億改編「長紅20年」經典電玩　古天樂《真·三國無雙》撞傷眼

職場上最有「貴人運」的星座TOP 3　雙子抱腿能力強、金牛天生優勢

日本鹿兒島居民熱烈歡迎台灣貴賓：和迎接東奧聖火一樣重要

快訊／台中清晨驚傳槍響！　黑賓士「左側全是彈孔」

柴太無聊！飼主打開「超省心神器」　看劇、玩遊戲狂舔螢幕：94吃不到

社會熱門新聞

即／MC姐留言：我走了　猛鬼國宅墜下亡

獨／小六男童手淫內褲有血　結果曝光

酒駕女撞警害截肢！高院判決今出爐

立志當「蔬果界台積電」！負責人卻跳票

曝辛尤里整形前照　MC姊被控妨害秘密

驚！黑幫砸派出所案外案

22歲媽幫1歲女洗澡　回頭驚見溺死浴缸

29歲MC姐墜樓亡　母痛哭：她感情不順

總統警衛官是共諜　涉刺探蔡英文行程

人夫痛訴極品懶妻　3大罪狀跪求離婚

北投分局借提人犯　開放友人帶便當溫馨會面

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

房東要她搬離　房客超狂反擊

MC姐沒在怕　遭好友背叛捲跨國詐騙

更多熱門

相關新聞

王浩宇爆參選北市議員　內心最掙扎「這件事」

王浩宇爆參選北市議員　內心最掙扎「這件事」

前桃園市議員王浩宇今年初遭罷免後，專心經營生活用品事業。不過，有消息傳出，王浩宇將投入台北市議員選戰，鎖定選區正是他經常開砲的對象，中山大同區的王世堅。

雙帥開打！吳怡農、蔣萬安先後登網紅節目搶曝光

雙帥開打！吳怡農、蔣萬安先後登網紅節目搶曝光

涉強盜逃亡12年終落網　淚崩「不用再躲」

涉強盜逃亡12年終落網　淚崩「不用再躲」

60人台大校園誓師　四海幫成立2年暴增萬人險遭滅幫

60人台大校園誓師　四海幫成立2年暴增萬人險遭滅幫

保守派四海幫主將卸任　鷹派「純偉」掌兵權

保守派四海幫主將卸任　鷹派「純偉」掌兵權

關鍵字：

台北市議員四海幫重量級寫劇本案外案

讀者迴響

熱門新聞

快訊／羅志祥不忍了！　IG預告八點公布大八卦

即／MC姐留言：我走了　猛鬼國宅墜下亡

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

全台變天大雨砲來了！7縣市發警報

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

徐若瑄「菸酒不離手」　老公忍1個月

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

羅志祥耍人網友氣炸：以為很幽默嗎

台中7歲童現況曝光！父含淚進病房傻了：謝謝這份禮物

全台水庫喝水280萬噸　最大贏家在這

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

曾總賽後槓上主審！聯盟回應了

案1112跳舞4.5小時！　舞場百人照片曝光

辛龍突告前老闆　店家臉書無奈說話

更多

最夯影音

更多
朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」

朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」
鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面