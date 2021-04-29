黑幫砸松山分局！驚傳「重量級議員」搓老大圓仔湯　所長只能硬吞

▲松山警分局教官楊忠蒞22日傍晚與衝突民眾握手互表歉意，竟傳出是市議員當中人，協調黑白兩道雙方同意的說謊戲碼。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

台北市松山警分局楊姓教官酒後幹譙黑衣人引發黑幫包圍分局中崙所危機，帶頭的徐男甚至帶著9名手下直接闖入中崙所追打楊姓教官，甚至拿起值班台電腦猛砸當武器，儼然把松山警「當做塑膠的！」儘管松山警方再三強調這群黑衣人並無幫派背景，但有警員私下向媒體坦承，帶頭的徐姓男子為任職松山區某酒店經紀幹部，隸屬四海幫海英堂成員，其餘黑衣人都是海英堂徐男手下。

▲警界未來之星，松山前分局長林志誠在黑幫砸派出所事件表現荒腔走板引發外界質疑。（圖／記者張君豪攝）

黑幫公然闖松山警分局中崙所追打警員，風波延燒導致分局長林志誠也遭拔官，該所正副所長遭函送法辦。外傳衝突發生後，松山警分局長林志誠在上周召開記者會前晚曾經在兩名台北市議員介紹下，與某幫派大老見面協調下，商談和解細節。

知情人士透露，徐男等人平常深夜常在南京東路四段、北寧路口分局對面雪茄館飲酒作樂，徐男手下小弟行事作風剽悍敢衝敢打，在松山區頗有名聲，許男更曾有隨身帶刀遭警方查獲紀錄，據悉除了記者會當天一起出席「握手和解記者會」的另名涂男平常作進口洋酒生意，非該堂口成員外，其他都是海英堂幫眾。

衝突發生後松山警分局原本考量楊姓教官為督察組體技教官，更身兼分局柔道跆拳、綜合逮捕術、射擊等警察術科考核，若是逕行法辦黑衣人，教官恐難逃酒醉滋事及辱罵關係人責任，加上徐男被教官當街痛罵三字經，認為對方是普通民眾可以好好修理，等到追到分局門口，已經制止不住喊打喊殺的小弟們衝入派出所鬧事。

外傳事後兩名北市議員充當中間人，邀約松山警分局長在記者會前晚前往議員安排的場地，與某幫派大老見面協調，希望雙方能各退一步順利化解這起風波，於是才有隔天「分局停電監視器沒錄到」「徐男寫悔過書有悔意」「教官民眾握手和解」客製化戲碼荒謬上演。

但對此傳聞松山警方28日堅決否認，但早在去年，黑衣人出沒的雪茄館大樓就曾遭民眾檢舉經營職業賭場和招待所，民眾具名檢舉到警分局數月未見回應，導致當時的警局高層直接調換外勤警官以示懲戒，上述案情已經進入司法調查階段，相信黑衣人砸派出所風暴將持續延燒。

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