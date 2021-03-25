60人台大校園誓師　四海幫成立2年「暴增萬人」險遭滅幫

▲四海幫幫主楊德昀去年12月16日晚間7點多前往蘇文帝的送行餐會。

圖文／鏡週刊

四海幫是台灣成立最早的「組織型幫派」，也是組織控管、經濟實力最強大的幫派，一般外傳的說法是，四海幫於1955年成立，當時由近60位、平均年齡16歲的青少年，在台灣大學校園內誓師組成，當時參與人員以歃血為盟、焚香、三磕頭、飲血酒等方式成立，參加者多以在校大學生為主，當年因「四海籃球隊」聞名中外，幫名最後就取名為「四海幫」。

但另有一說是，1950年代第一代的四海幫幫主馮竹語，結合了一群來自大學院校的學生，加上成功眷村外省第二代子弟，以格言「四海之內，皆兄弟也」創建，更以「有福同享、有難同當、打平台北市」為口號，成立了台灣第一個具規模的青少年幫派組織，取名「四海幫」。

▼第一代的四海幫幫主馮竹語成立了台灣第一個具規模的青少年幫派組織，取名「四海幫」。

四海幫成立初期在台北市西門町、火車站附近一帶活動，並開始吸收一些不良學生、眷村二代，加上也有黨政要員與國軍將領的子弟加入，讓四海幫在短短數年內就打下穩固基礎。由於幫眾個個後台「驚人」，幫務發展迅速，吸引各地不良份子前來投靠，不少傳統地區角頭也私下尋求結盟，讓四海幫的聲勢在短短數年內成名壯大。

▼四海幫成員涉嫌在卡拉OK店內糾眾打人，早期參加者多以在校大學生為主。



四海幫成立不到2年，幫眾人數即已接近萬人，但也因作風太過招搖，高調言行讓不少人側目，引起當時國民政府注意，動員警方大力掃蕩。1960年代，四海幫面臨遭強制解散的危機，內部也對未來發展產生不同看法，產生分裂與動亂，當時的竹聯幫趁著這股政府帶頭打壓的氣勢，也與四海幫四處爭奪地盤，四海幫不敵有政府暗助的竹聯幫，差點遭到「滅幫」命運。

【解密台灣黑幫】

【鏡週刊】推出的【解密台灣黑幫】系列報導，並非要塑造時下年輕人對黑幫份子的英雄崇拜，其目的實為探究台灣三大黑幫成立的歷史時空背景，隨著社會變遷有哪些演變，揭露台灣黑幫過去數十年血淋淋的爭鬥內幕，曾讓社會付出哪些慘痛成本，觀今鑑古、引以為戒。

★鏡週刊關心您：不良行為，請勿模仿



更多鏡週刊報導

【解密四海幫2】幫內中興要角連續遭槍擊身亡 他將總部轉進上海謀發展

【解密四海幫3】幫規要求不偷不搶不吸毒 四海幫歌竟是這2首

【解密四海幫4】走高端路線淡化暴戾印象 警私下戲稱「雅痞黑幫」