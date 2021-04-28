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紅火案逆轉無罪　法界認同：法院對複雜商業行為顯有深厚瞭解

▲▼1014 2019亞錦賽開幕-辜仲諒。（圖／記者黃克翔攝）

▲高院判決辜仲諒無罪的理由，獲得法界人士認同。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

棒球協會理事長、前中信金控副董事長辜仲諒所涉犯的紅火案，在纏訟15年後，於高院28日的更二審中，首度獲判無罪。對此，法界人士多表認同，認為無罪理由中闡明背信罪中無財產損害之要件，以及影響股價罪中分析公司轉投資行為的合法性，在在證明法官對衍生性金融商品交易與公司併購顯然有深厚的瞭解，值得稱許。

紅火案更二審審判範圍僅及於檢方指控的2大犯罪事實，其中減方指控辜仲諒等人私下由紅火公司買下結構債部分，更二審指出「無論辜仲諒等人決定繼續持有、贖回或出售系爭結構債予第三人，中信銀行均無法賺取上開差額利益或相當於該差額之利益，且極有可能蒙受更為重大之損失。」高院因此認為辜仲諒等人的行為，並未造成「銀行法背信罪」的構成要件「財產損失」，此部分無罪。

至於檢方指控中信金轉投資大量買進兆豐金股票而影響股價，更二審也反駁「中信金控大量買進兆豐金控股票，既係基於轉投資購股之正當事由，且無何等變態交易事實，其交易價格乃係以市場真實供需所形成，自難遽認辜仲諒主觀上具有『利用股價落差圖謀不法利益」或「誘使或誤導一般投資大眾』之意圖。」最後更二審也認為辜仲諒此部分並無操縱股價的犯意，因此改判無罪。

對此，法界人士多表贊同，認為就判決理由來看，檢方最初起訴主張被告等人背信的論點，是認為當時將結構債出售給紅火公司，造成紅火公司事後贖回結構債時，獲有價差的利益，因此認為中信銀相對受有無法享受該利益的損失，據以提起公訴。經過高院審理後，認定中信銀當初出售結構債予紅火公司的價格係屬公平市價，而且依據金管會95年7月份的裁處書意旨，亦要求中信銀必須將結構債處分後，再審酌轉投資兆豐金的申請是否核准，顯然中信銀根本無從繼續持有結構債。簡單的說，就是中信銀必須處分結構債。

法界意見認為，中信銀當初既然必須出售結構債，並由紅火公司以公平市價購買，則縱使事後紅火公司贖回結構債時受有價差的利益，這利益也已經與中信銀無關，如果事後紅火公司贖回結構債時受有價差的損失，這損失也與中信銀無關，此為買賣關係之最基本原理；中信銀在事實上既無從享有該價差利益等，自無受到損害可言。

最後法界人士指出，高院所為之相關事實認定符合資本市場與併購交易的實務運作，該庭法官對衍生性金融商品交易與公司併購顯然有深厚的瞭解，可見司法院近年來不斷推動法官厚植金融專業的努力，已收到成效，這點十分值得認同及讚許。
 

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