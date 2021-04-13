趙少康籲盧秀燕包圍中火　王定宇：今日最爆笑！他任內啟用

▲趙少康。（資料照／記者黃克翔攝）



記者黃巈禾／台北報導

台電重啟中火重啟三號機組，成為中央、地方政府的角力戰場。中廣董事長趙少康10日表示，支持關中火3號機，呼籲台中市長盧秀燕率民眾包圍中火抗議。對此，民進黨立委王定宇直言，中火3部機組是趙少康擔任環保署長任內啟用的，若中火是空污元兇，那趙少康絕對是主謀。

王定宇13日在臉書表示，藍營現在是「自己的屁股要別人擦」的概念嗎？國民黨稱燃煤電廠有毒，卻忘了是自己核准的，要求民進黨立刻關掉燃煤電廠，然後反燃氣、反綠電、反風電，就是要核電，又不要核廢料。

王定宇指出，民進黨執政拼命降低燃煤，提高綠電比，解決國民黨留下的爛攤子，更為了健全能源供應和降低PM2.5排放，綠電更吸引微軟、google等國際大廠投資台灣，國民黨不僅不反省、不幫忙，還處處反對，說的一副燃煤發電跟他們無關一樣，真以為大家不會google查資料嗎？

王定宇提到，高市議員黃捷今天質詢時痛批藍營對能源「三擋」，擋燃氣、擋光電、擋風電，並強調「興達電廠發電許可就是前市長韓國瑜所發、1次4年」，打臉國民黨團要求燃煤機組今年底除役的主張。

王定宇再指，趙少康要盧秀燕揭竿起義發動中火革命，包圍阻斷運煤道路、讓中火全面停止運轉，這真是今日最爆笑新聞，趙少康是忘記了？還是賭大家想不起來？中火3部機組是趙少康擔任環保署長任內啟用商轉，現在卻一人分飾二角大罵中火害台中人得肺癌，假使中火真是空污元兇，那趙少康絕對是主謀。