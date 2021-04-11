支持關中火3號機　趙少康建議盧秀燕率民眾包圍中火

▲趙少康。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

台電突襲重啟台中火力發電廠3號機，台中市長盧秀燕表達不滿，強調只要發電就開罰。台電則回應，3號機許可證已回到申請展延的狀態，於法有據可啟動。對此，中廣董事長趙少康10日表示，支持關中火3號機，並呼籲盧秀燕率民眾包圍中火抗議。

趙少康在臉書指出，中央環保署本來就應該跟台中市環保局站在同一陣線，對抗經濟部的鴨霸，地方本來就可以制定比中央更嚴格的環保標準，這是先進國家通行的原則，環保署竟大喇喇揚言要廢止中市環保局對台電的罰單，這是什麼環保署？簡直是經濟部的環保處，又看到台電董事長給媒體的投書，居然用經濟部的臉書來放送，根本視「行政中立」為無物，令人生氣。

▲盧秀燕。（圖／ETtoday資料照）



趙少康提及，到台中參加大甲媽的恭迎上轎儀式，祈求媽祖帶來雨水解除旱象，也祈求給中部鄉親好空氣，中部人近年得肺腺癌的人數大幅增加，跟中火燃碳排放PM2.5難脫關係，既然台電說備轉容量率還有11%，為什麼要急急偷偷的開啟燃煤三號機，置中部人的健康於不顧？中部人到底招誰惹誰了？又缺水，又吸髒空氣，「我是台中一中畢業的，在台中居住多年，原來好山好水好空氣，怎麼會變成現在這個樣子？」

趙少康批評，蔡英文的「2025非核家園」是一場騙局，「有夢最美，毒氣相隨」，現在已經是2021了，請蔡英文告訴大家真的做得到嗎？、做不到要怎樣對國人謝罪？說2025綠能要佔20%，但現在綠能只有5%，做了5年總統，綠能只增加1%，任期剩下3年，如何補足15%的綠能？50%的天然氣國安風險已太高，不應該再增加天然氣，難道只剩下最壞最罪惡的增加燃煤一途？難道要跟全世界減煤趨勢對抗，難道要做地球暖化的罪人？

趙少康主張，中火的三號機須立刻停爐，經濟部、台電須立刻和中市府坐下來誠意溝通，盧秀燕不是經濟部長王美花的部下，是台中市民一票一票選出來的，有責任要求乾淨的空氣，有義務保護市民有健康的肺，若經濟部繼續顢頇、環保署繼續護航，官逼民反，民不得不反，建議忍無可忍的盧秀燕率民眾揭竿起義，包圍台電中火，阻斷運煤的道路，替中部人的肺爭取公道。