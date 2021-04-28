男生會不會出軌？　看他穿的「POLO衫款式」就知道

▲男生穿的Polo衫可以看出他的忠貞程度。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



實習記者周依儒／綜合報導

對另一半專情忠貞是情侶能長遠走下去的關鍵之一，日前美國心理學博士克洛格（Daniel Kruger）便進行了一項實驗，發現女性可以以「觀察另一半所穿的Polo衫」來知道對方是不是一個容易劈腿的人，來檢視自己的感情是否穩定，可以長久走下去。

根據《每日郵報》報導，美國密西根大學心理學博士克洛格（Daniel Kruger）日前找來615名男性，讓他們在知名POLO衫品牌「Ralph Lauren」的兩件POLO衫中任選一件自己比較想穿的，而這兩件衣服的版型、顏色完全一樣，差別僅在左邊胸口上的品牌LOGO一個大，另一個較小。

▲男性在不同場合時會選擇不同大小LOGO的衣服。（示意圖／翻攝自Ralph Lauren官網）



研究結果顯示，許多男性在選擇前會詢問參加場合、參加者等前提條件，像是第一次約會、第一次見女方家長、參加面試或家庭聚會時，會選擇LOGO比較小的那件，但當在有同儕在的場合，或是參加競爭性高的活動時，就會選擇LOGO大的。

▲▼選擇小LOGO的代表傾向擁有長久的穩定關係，反之喜歡大LOGO的則有可能會想多認識異性。（示意圖／翻攝自Ralph Lauren官網）



克洛格博士表示，當男人在爭取社會地位、擔任領導職務或是試圖吸引伴侶時，他們會傾向穿上帶有大LOGO的POLO衫來吸引他人注意，同理來說，女性在選擇異性時，也容易被外觀搶眼的人吸引，因此穿上大LOGO衣服的男性內心有潛在想多吸引、認識異性的特質；和長期戀愛關係、步入家庭結婚生子的模式相比，他們更喜歡短暫的戀愛關係，可以頻繁更換伴侶。