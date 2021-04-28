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超狂女學生開箱「愛馬仕全家福」！酸民攻擊靠爸媽…反被洗臉戰翻

▲▼愛馬仕開箱，留言兩派戰翻。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO手邊有的愛馬仕精品開箱。（圖／翻攝自Dcard）

記者黃可昀／綜合報導

愛馬仕是許多精品愛好者心目中的夢幻逸品，它經典獨特的「亮橘色」外包裝更讓人一眼看過去就知道，這便是奢華的顏色！一名女學生日前在Dcard分享了「愛馬仕全家福」，從包款一路到配件應有盡有，光從照片就可以嗅出昂貴的味道，結果此篇分享文意外掀起討論，有些人認為她過於炫富，也有人替她講話「不要吃不到葡萄說葡萄酸！」

這名女學生在Dcard表示，她前陣子剛回台灣目前正隔離中，趁空檔跟大家分享她蒐集的愛馬仕品項，首圖還放了一張「橘盒全家福」，光是照片中的橘盒就多達13個，可見財力相當雄厚。

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▲▼愛馬仕開箱，留言兩派戰翻。（圖／翻攝自Dcard）

▲一年只能訂一次的卡夾。（圖／翻攝自Dcard）

內文她一一介紹各種包款、皮夾、卡夾等商品，雖然都沒有提到價格，但外行人都看得出來價格不斐，很多精品愛好者看了更是為之瘋狂，因為原PO內文還提到「每人一年僅限訂一次」的客製化卡夾，即便有錢也不一定買得到，令許多女網友相當羨慕。

不過，這篇底下留言意外分成兩派，聚焦在原PO的消費習慣上，有人質疑她「都自己賺錢買的嗎？不是的話很要不得」、「可以靠父母很幸福哦，但父母終究會老去會離開，所以自己也要好好讀書，讓自己有能力生存。」多數網友則認為，原PO在Dcard「精品版」分享精品並無不妥，文字也沒有炫富意味，即便是用爸媽的錢也沒影響他人，「投對胎也是一種本事，不要吃不到葡萄說葡萄酸！自己買得起是很好，有家人付錢也很好，人家父母捨得跟你有什麼關係？」

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