「筆記本2000元」他拿到手抖！內行見迷你星星秒懂：義大利的浪漫

▲筆記本價格破2000元。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者黃可昀／綜合報導

精品的價格總是超乎想像，隨便一個配件或是周邊商品都有可能破萬，現在甚至還出現2000多元的筆記本！一名男子日前收到一份禮物，「還以為是本普通的筆記本，為什麼這本要2~3000...」害他遲遲不敢下筆寫字，其他網友一看到封面下方的「星星標誌」立刻明白，這其實是價值不斐的知名品牌。

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▲包裝標示產地是義大利。（圖／翻攝自爆怨2公社）



原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，筆記本是裝在黑色紙袋內，他收到的當下以為是潮牌，只覺得袋子很有品味蠻好看的，沒想到裡面裝的是一本「Tiffany藍」筆記本，而且價格相當驚人，幾乎是普通筆記本的30倍，「為什麼這本要2~3000...一支幾十元的筆寫著我的雞爪字我怎麼用得下去？拿著我的手都在抖了...」。

▲光看紙袋以為是潮牌，其實是精品。（圖／翻攝自爆怨2公社）



從外觀來看，這本筆記本封面是素色的Tiffany藍，沒有任何圖案或花紋，僅封面下方有一顆小小的星星Logo，其實這就是知名品牌「萬寶龍」的標誌，該品牌以生產鋼筆、皮件、配飾等等，實際查詢官網就會看到這本「瑪雅蘭」皮革筆記本，售價2300元。

照片曝光讓不少網友大開眼界並留言，「萬寶龍，把下面那個星星摳掉就好了，可能變成20-30元」、「這是義大利的浪漫」、「貧窮限制了我的想像」、「買一支萬寶龍鋼筆，外加萬寶龍墨水來搭配吧（推坑）」、「萬寶龍是精品不是什麼鬼潮牌」。