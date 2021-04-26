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代購偷運280件愛馬仕包！　價值9億遭海關「全部沒收」

▲▼廣東搗破跨境走私案涉款2億。（圖／翻攝自拱北海關）

▲清點場面瞬間變成「Hermès展覽」。（圖／翻攝自拱北海關，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東珠海拱北海關4月20日對外發布，近日搗破一起團夥通過跨境直通車渠道，走私愛馬仕（Hermès）奢侈品案，涉案金額高達2.1億元人民幣（約新台幣9.04），現場查扣約280件Hermès手袋及服飾，令清點場面瞬間變成「Hermès展覽」。

2021年1月，拱北海關掌握到某團夥代購「愛馬仕」品牌奢侈品，進境銷售的線索。該關緝私部門立即組織警員開展排查，迅速鎖定了以王姓嫌疑人為首的走私團夥。

3月9日22時，在上海、廣州、深圳等海關緝私局協助下，該關緝私局聯合珠海市公安局，抽調88名警員開展集中收網行動，一舉打掉團夥3個，抓獲犯罪嫌疑人10名，查封私貨倉庫、店舖4個，現場查扣涉嫌走私入境的「愛馬仕」品牌手袋、服飾等280件。

▲▼廣東搗破跨境走私案涉款2億。（圖／翻攝自拱北海關）

經查，上述走私團夥通過聊天軟體、社交平台等渠道接收大陸客戶訂單後，在歐洲採購「愛馬仕」品牌商品，利用跨境直通車經多個口岸以「螞蟻搬家」方式走私入境，再通過快遞物流公司將貨物寄至上海等地實體店舖及個人銷售牟利。

辦案警員透露，該案走私團夥的主要成員平均年齡不到35歲，作案手段較為隱蔽，他們通過交替使用不同的跨境直通車，每輛車每天僅進出境一趟，專門走私「愛馬仕」品牌奢侈品。在查封走私團夥的倉庫和店舖時，一屋子堆滿了各式各樣的「愛馬仕」包包，僅一個倉庫就有上千萬的涉案物品。

目前，案件正在進一步偵辦中。

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拱北海關愛馬仕代購

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