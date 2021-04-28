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社區泳池突崩塌！停車場「水從天降」如瀑布傾瀉　誇張畫面曝光

記者張寧倢／編譯

巴西一棟豪華的濱海公寓日前發生一起誇張意外，大樓內部25公尺長的公共泳池竟然毫無預警崩塌，整座泳池的底部掉落至下層，大量池水瞬間淹進室內停車場，而社區的監視器也拍下了這段驚人畫面。

▲▼巴西公寓泳池坍塌。（圖／翻攝自YouTube／Instaingenieria）

▲巴西公寓泳池坍塌。（圖／翻攝自YouTube／Instaingenieria，下同）

根據巴西媒體G1報導，聖埃斯皮里圖州東南部沿海的韋利亞鎮（Vila Velh）於22日晚間發生大樓建築意外，發生地點位於名為「Parador」的豪華公寓大樓，居民聞到社區游泳池散發出一股強烈的瓦斯氣味，不久後，泳池底部的鋼筋水泥塊竟然瞬間崩塌，大量池水像瀑布般傾瀉而下，直接灌入下層的室內停車場，監視器也拍到了這令人震驚的一幕。

▲▼巴西公寓泳池坍塌。（圖／翻攝自YouTube／Instaingenieria）

▲大量泳池水灌進下層停車場，宛如瀑布降臨。

報導指出，雖然泳池就在停車場上方，但所幸當時並未停放車輛，也未導致人員傷亡。公寓住戶表示，泳池崩塌時他們聽見一聲巨響，衝到陽台後就發現大量的水迅速流到建築物之外，許多人拿著重要物品就趕緊衝下樓。根據住戶的空拍畫面顯示，不僅長達25公尺的泳池崩塌，連同一層樓的地板也有部分掉落。

報導稱，這棟大樓是由Argo建築公司於2018年建造完成，經工程師檢查後發現水池底部與樑柱之間缺少了部份結構，而支撐的鋼筋又遭滲透腐蝕，才會引發這次意外，但並沒有發現其他受損的結構。事發後，270位居民被臨時疏散至大樓對面一棟擁有90間客房的酒店，當局已在27日晚間獲准他們返回住家。

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