全班就他開鏡頭！男大生視訊課「瘋狂啪啪」　女友坐身上搖影片曝

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者張寧倢／編譯

新冠疫情肆虐，許多學校都採取視訊方式授課，巴西一所大學卻發生男大生遠距教學時不但沒有好好上課，還趁機與女友歡愛。最尷尬的是，他是全班唯一將攝影鏡頭開啟的學生，導致同學們一邊聽著女教授講課，還得被迫同步觀看「床上激戰」的場面。

▲巴西男大生視訊課程時與女友激戰，卻忘記關掉鏡頭。（圖／翻攝自Reddit論壇）

據巴西媒體《G1》報導，巴西聖卡塔琳娜州聯邦大學（UFSC）於18日宣布，將對一名男學生提交紀律懲處案，日前校內一堂管理相關課程的遠距教學中，他是全部修課學生中「唯一」開啟視訊鏡頭的學生，但播送的不是認真聽課的畫面，而是他和女友在床上進行性愛的限制級場面，不僅讓授課女教授一臉尷尬，其他同學還用手機錄下了「激戰片段」。

影片中一名裸身女子不停搖動身軀，還撥弄長髮，似乎相當投入其中，渾然不知這些舉動已經被直播到全班同學的電腦畫面。幾秒鐘後，女子消失在畫面中，但竟然不是終止，而是交換姿勢，本來應該好好上課的男大生接著在鏡頭不斷做出衝刺動作，令所有人都相當尷尬。

對此，校方表示，目前已經確認該名學生的身份，並努力蒐集違規證據，另外，校董會也已決議將對此案啟動違反紀律調查，不排除將以警告、訓斥、停課等作為處分，最嚴重的情況，還可能遭到學校開除學籍。

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