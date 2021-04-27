警謊稱「停電」沒監視器畫面　柯文哲：一開始就知道不是真的

記者袁茵／台北報導

北市松山分局爆發教官與人衝突，導致多名男子衝進松山警分局中崙派出所理論，中崙派出所長許書桓一開始聲稱，因停電忘記復電重啟監視器設定，所以監視器沒拍到畫面；但北市警察局長陳嘉昌27日改口表示，是許書桓將檔案格式化。面對影像是人為刪除，台北市長柯文哲27日表示，自己就覺得哪可能是斷電，「一開始就知道不是真的。」





▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲27日出席公開行程，針對松山分局被爆是人為刪除監視器，柯文哲表示，大概是本來想大事化小、小事化沒事，所以就去做些煙滅證據的事情，這違反正直誠信要求，被逮到就更慘，不過在還沒調查清楚之前，也不要亂講。

被問到是不是事前就知道？柯文哲說，這事情前幾天在市長室會議報告中有提到，他們一開始想說，哪有可能斷電、重開電，然後影像就不見？所以正直誠信、誠實是最好的政策，不過「我沒有被騙，一開始就知道那不是真的。」

外傳早上北市府進行晨會時，北市警察局給了柯文哲一個版本，結果到議會又變調。柯文哲說，正直、誠實是最好的政策，「我就跟他們講說，你們做錯事，我不太會罵人，懶惰、說謊才會被我K！」

會後，媒體追問警局說謊說很大，只懲罰到分局長就可以了嗎？柯文哲說，調查清楚再處理，「生氣的時候不要下決定。」