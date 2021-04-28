印度淪陷成煉獄！　中國駐印大使：堅定支持印度抗疫

▲印度疫情失控。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

印度新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，全球多個國家先後就當地醫療系統崩潰和資源極度短缺伸出援手，提供包括呼吸機在內的醫療設備。中國駐印度大使孫衛東4月26日晚在Twitter發文表示，中國堅定支持印度抗擊疫情，「我們將鼓勵和指導中國公司積極參加合作，為印度獲得各種所需的醫療物資提供便利。」

此外，中國駐印度大使館發言人王小劍26日就印度疫情形勢答記者問時表示，新冠肺炎疫情是全人類共同的敵人，國際社會需要團結一心、共同抗疫；中方對印度國內近期疫情形勢嚴峻表示誠摯慰問。

中國醫藥保健品進出口商會27日發出倡議書，表示願與印度朋友守望相助、攜手同行，共同應對威脅和挑戰，守護健康和生命。倡議書表示，作為中印醫藥產業合作機制的中方牽頭人，推動產業國際合作和組織協調防疫物資出口是其責任，中國醫藥保健品進出口商會倡議廣大中國醫藥企業迅速行動，支持印度全力抗擊疫情，對印度當前出現的醫療防疫物資短缺問題，盡己所能提供支持和幫助。

中國駐斯里蘭卡大使館26日在推文中寫道，「800台製氧機今日從香港空運至德里，一周內還會再有10000台。中國正就（印度的）緊迫需求與印度保持聯繫。要堅強！」