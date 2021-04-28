華航機師確診掀警訊　醫：本土病毒一直存在！恐早有幾波隱形傳播

記者陳俊宏／綜合報導

華航累計9機師、2家人確診，中央流行疫情指揮中心擴大採檢華航1279名機師核酸檢驗情形，其中有6名抗體陽性。對此，台大兒童醫院院長黃立民認為，機師有很一大部分應該是本土感染，代表新冠病毒一直存在台灣，沒有消失，恐有好幾波隱形傳播已在國內發生。他直呼此事是警訊，應該要加強採檢包括清潔工等「環境接觸者」。他也觀察到醫護人員「防疫疲乏」，因這兩個月來院方主動通報的採檢件數明顯下降。

指揮中心發言人莊人祥表示，該6名血清抗體檢測陽性機師中，3名為過去已公布確診個案（案151、案177及案1105），另3名為本國籍40多歲男性（2名）及本國籍40多歲女性（1名），3人分別於4月22日、4月24日及4月25日接受專案採檢，檢驗結果核酸檢測皆為陰性，血清抗體皆呈IgM陰性、IgG陽性。

▼黃立民認為，從血清初步結果顯示，本土病毒一直沒有消失。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

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指揮中心會針對先前未確診但檢出血清抗體陽性3名個案，將進行執勤飛航紀錄、同行機組員進行疫調，並對密切接觸者匡列，及進行核酸檢測及血清抗體檢驗。

而針對案151和案177，陳時中說明，案151、177是去年3月疫情正嚴重的時候確診，那時候這兩位都有飛過美國長程飛機，初步認為和現在機師並沒有相關性，因為當時有做相關疫調，那時候的接觸者和現在發病的並沒有連結，目前還要做進一步調查。

《中時新聞網》報導，黃立民認為，從血清初步結果顯示，本土病毒一直沒有消失，存在於台灣很久，且華航確診機師有很大一部分應是本土感染，恐有好幾波隱形傳播已在國內發生。

黃立民呼籲，指揮中心應該要加強採檢，包括清潔工、外包商等機師的「環境接觸者」，才能了解這次感染規模。他也觀察到醫護人員「防疫疲乏」，因這兩個月來院方主動通報的採檢件數明顯下降；此次華航機師染疫案擴大是警訊，應加強採檢。

▼陳時中。（圖／指揮中心提供）

