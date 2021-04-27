黑衣人闖中崙派出所影像被消失　邱顯智：昔有國防布今警方格式化

▲邱顯智。（資料照／記者周宸亘攝）



記者黃巈禾／台北報導

黑衣人闖台北市松山分局中崙派出所砸壞電腦，案情大逆轉，北市警局長陳嘉昌表示，把監視畫面救回後調查發現，所長不慎把檔案格式化，針對所長、副所長有湮滅證據嫌疑，已依縱放人犯及湮滅證據函送地檢署偵辦。對此，時代力量立委邱顯智批，昔有國防布，今有警方格式化。



邱顯智27日在臉書列出警方過去將影像格式化的例子，2018年3月，新北市楊姓女子遭追捕疑犯的警車撞成植物人，事後調閱警車的行車紀錄器，神奇的事情發生了，在撞擊前2秒，畫面突然變黑，過了20秒後畫面才回復正常，他行文詢問警政署，得到的答案是「該資料因撞擊記憶卡毀損」，「這麼會撞？剛好可以讓20秒的影像變黑，前後影像完好如初？這個量子撞擊技術可以得諾貝爾獎吧？」



邱顯智再指，2020年4月，中和分局員警踹頭青少年，員警胸口明明有微弱綠光閃爍，最後卻告訴大家，當天4位執勤員警都沒開啟密錄器，警車的行車紀錄器也恰好拍往另一個方向，所以沒有事發當時的影音紀錄，「真的很巧，真的很剛好，只是恰好螢火蟲飛過。到底還有多少關鍵證物，消失在警方的不慎格式化呢？再這樣下去，民眾對警方的信任感，也差不多都被格式化了吧？」