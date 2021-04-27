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內埔警分局長屏科大演講　警世案例供學子保平安

▲內埔警分局長蔡耀順到屏東科技大學演講，學生反應熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔警分局長蔡耀順到屏東科技大學演講，學生反應熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

有鑑於先前發生多起校園安危事件，為提供學子更安全的求學環境，內埔警分局長蔡耀順特針對轄區屏東科技大學學區周遭曾發生的治安與交通事件分析，提供和學生切身相關的刑案預防安全守則，及建立交通防禦駕駛觀念，到轄內屏東科技大學講演，期盼透過一件件案例，提醒大一生在外求學時，要保護好自身安全，讓正確防禦觀念深植心中。

▲內埔警分局長蔡耀順到屏東科技大學演講，學生反應熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲校方送感謝狀。

蔡耀順首先就近期社會發生的學生租屋安全、跟蹤騷擾、交友軟體詐騙，以及學生遭詐欺集團利用淪為車手等新聞案例分享，教導同學相關的法律知識、防處保護措施，也提醒同學外出及校外住宿要存有防衛意識，降低被害風險，遇有可疑情事務必細心求證，並可向警察機關諮詢或報案，對於新型態的金融網絡犯罪更要小心謹慎，提高警覺，切勿因疏忽不察或心存貪念，而成為不法份子利用的工具。

由於與會的學生都為大一學生，多數為汽（機）車駕駛新手，駕駛技術亦較不純熟，提醒「馬路如虎口」，對道路缺陷的警覺性尚待培養、駕駛技術尚欠熟稔，行駛時應遵守交通規則，小心慢駛，以免憾事發生。

會中還分發特別製作的「交通安全宣導-學生篇」影片，結合該分局轄區的事故案例，呼籲他們交通安全應做到「人守法、車禮讓、路安全」，遵守路權觀念，避免交通事故發生，期間穿插有獎徵答與學生互動，同學們反應熱絡。

蔡分局長更呼籲，機車騎士是「肉包鐵」，一旦發生交通事故，較汽車事故更易受傷，而據資料顯示，因該分局轄內有近2萬學生的屏東科技大學及美和科技大學，致去年109年的死傷車禍，以18至24歲年齡層最高，佔了38％，高出全縣及全國18至24歲事故比例13％，防制年輕族群交通事故，已成為內埔警方重點工作。

最後，蔡分局長同時宣導新興毒品防制工作、該轄詐騙案的情境及手法，提醒同學避免受騙；另結合該校軍訓室教官宣導轄區防空避難疏散處所。生動、活潑的演講，及諸多實用的資訊，學生們感到收穫良多。

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