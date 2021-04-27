境外移入+5！菲律賓入境船員增3人確診「全船5人染疫」

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增5例境外移入COVID-19病例，自加拿大(案1106)及菲律賓(案1107至案1110)入境。其中有3人分別是緬甸與中國籍男性，與先前確診的案1103及案1104都屬同船船員，均自菲律賓入境，該船已經累積5人確診。

指揮中心表示，案1106為本國籍70多歲女性，今(2021)年3月1日與日前公布之案1068一同至加拿大探親，4月8日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，因案1068確診，改列為居家隔離對象，4月13日進行接觸者採檢，結果為陰性。個案隔離期間並無症狀，4月25日由衛生單位安排至醫院進行隔離期滿前採檢，於今日確診(Ct值29)。已掌握個案接觸者2人，1人列居家隔離、1人列自主健康管理。

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指揮中心指出，案1107、案1109及案1110分別為緬甸籍30多歲男性、中國籍40多歲男性及緬甸籍20多歲男性，皆為昨(26)日公布案1103及案1104之同船船員，其中案1107於4月24日起陸續出現發燒及咳嗽症狀，4月25日後送就醫並採檢，案1109、1110則於4月26日進行接觸者採檢，3人因核酸檢測皆呈現陽性，於今日確診(案1107 Ct值26；案1109 Ct值20；案1110 Ct值28)。該船截至目前共計5人確診，已掌握接觸者64人，其中14人為同船船員，核酸檢測皆為陰性，並已出境；餘50人中，3人列居家隔離、47人列自主健康管理。

指揮中心表示，案1108為菲律賓籍20多歲女性移工，今年4月25日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，因主動通報3月下旬於菲律賓當地確診COVID-19，故在機場進行採檢，於今日確診(Ct值27)。已掌握個案同班機前後二排座位旅客3人，列居家隔離。

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