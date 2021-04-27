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影／盧秀燕支持度狠甩對手！陳冠安提一現象：扎扎實實

新聞節目中心／綜合報導

2022縣市長選戰逐漸升溫，而在近期陸續公布的各家民調中，台中市長盧秀燕的施政滿意度、信任度均上升；面對可能的綠營對手蔡其昌、何欣純及林佳龍，也都以高支持度領先。對此，國民黨青年部主任陳冠安27日則在ETtoday《雲端最前線》節目中分析，如今離選舉還有1年半，但目前民調的不表態率僅1成多，顯示人民對盧市長的支持度是扎扎實實的。

▲▼ 民進黨立委陳亭妃,台北市議員鍾小平,國民黨青年部主任陳冠安。（圖／翻攝雲端最前線）

談起近日公布的兩份媒體民調，藍營新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕表現受矚目；陳冠安在節目中提到，大家比較常講到侯友宜，但這次盧秀燕的表現令人驚豔，除了信任度、滿意度之外，在目前已公布的台中市長民調中，納入蔡其昌、何欣純及林佳龍，「TVBS的話（應為美麗島電子報民調），她是贏蔡其昌3成，美麗島（應為TVBS民調）則是贏林佳龍2成，這數字其實還滿驚人的！」

陳冠安進一步解釋，如今距離選舉還有1年半左右，通常「不表態率」會滿高的，但這兩份民調的不表態率僅1成多，顯示人民其實對這題有定見。他並指出，若對比2018年、選前4個月的台中市長民調，當時不表態率還接近3成，反而現在距離1年半，不表態率僅1成多，「這其實代表人民對盧市長的一個支持度，是扎扎實實的支持度！」

另一方面，對於國民黨主席江啟臣在TVBS政治人物聲望中排名11、滿意度33%，陳冠安則說，江啟臣的總體支持率看起來不高，但實際上國民黨支持者的滿意度有6成。他分析，身為在野黨領袖，江啟臣對民進黨的攻擊是站在第一線，今年初青年部做的大數據分析也顯示，2020年整年調查中，江啟臣是繼台北市議員羅智強後，對「民進黨」這個關鍵字攻擊最兇的人，當然會吸引很多民進黨支持者的反對。

陳冠安接著說，民進黨支持者大概有6成不滿意江啟臣，這也是江啟臣總體支持率較低的原因。此外，若進一步分析，包含江啟臣的滿意度、中間選民及年輕支持度，其實都是由負轉正，「這代表國民黨是往中間在走，而不是往深藍走」。

《雲端最前線第1017集完整節目FB》

《雲端最前線第1017集完整節目Youtube》

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