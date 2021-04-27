台灣民意基金會／三接遷址「過半同意」　但護藻礁≠想重啟核四

▲核四廠。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

攸關中油三接是否遷建命運的藻礁公投，影響著民進黨「2025非核家園」布局，遭部分反對派貼上擁核標籤，隨著「重啟核四」再度成為公投案，外界關注兩案是否呈正相關。根據台灣民意基金會27日發布的最新民調結果，若明天公投，同意三接遷址的佔50.1％，遠高於不同意票25.9％，而同意與不同意重啟核四的人則各佔43.5％、44％，正反方僅差0.5個百分點，若比較上述兩項結果，其實無法二分法歸類贊成保護藻礁的人就想重啟核四。

由台灣民意基金會進行的「2021年4月全國性民意調查」中，問道若明天舉行公投，是否同意三接遷離大潭藻礁海岸及海域？其結果顯示有50.1％傾向投同意票、25.9％傾向投不同意票、7.1％尚未決定、2.4％不投票，14.6％則不知道、拒答。

台灣民意基金進一步指出，若從政黨傾向分析，民進黨支持者中，有46.4％傾向投同意票、28.7％傾向投不同意票；國民黨支持者中，57.6％傾向投同意票，20.2％傾向投不同意票；民眾黨支持者中，71.6％傾向投同意票，17.6％傾向投不同意票；時代力量支持者中，49.3％傾向投同意票、40.5％傾向投不同意票；中性選民中，44.3％傾向投同意票，24.2％傾向投不同意票。

而若以年齡層來看，不分老幼傾向投同意票者皆是相對多數，其中尤以 20至24歲選民有7成傾向投同意票；35至44歲選民6成傾向投同意票者，較凸顯。

▲台灣民意基金會27日民調結果。（圖／台灣民意基金會提供，下同）

當詢問若明天舉行公投，是否同意核四起風商轉發電？民調結果顯示，43.5％傾向投同意票、44％傾向投不同意票、3.5％尚未決定、2.2％不投票，6.8%不知道、拒答；換言之，如果明天投票，同意票將比不同意票僅多0.5個百分點。

同樣以政黨傾向分析該案，發現民進黨支持者中，民進黨支持者中，21.6％傾向投同意票、68.6％傾向投不同意票；國民黨支持者中，66.7％傾向投同意票、23.8％傾向投不同意票；民眾黨支持者中，65.4％傾向投同意票，22.8％傾向投不同意票；時代力量支持者中，54.2％傾向投同意票，44.8％傾向投不同意票；中性選民中，46.5％傾向投同意票、33.1％傾向投不同意票。

在年齡層方面，34歲以下選民多數傾向投同意票，35歲以上選民多數傾向投不同意票，惟45至54歲選民同意與不同意比例接近。20至24歲選民7成傾向投同意票，顯得較為突出。

值得一提的是，從教育程度來看，專科及大學以上教育程度者，多數傾向投同意票；初中／國中及小學以下教育程度者，則多數傾向投不同意票；高中／高職教育程度者則呈現，同意與不同意比例相差不到2個百分點。

該民調由台灣民意基金會董事長游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2021年4月19至21三天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1021人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負3.07個百分點。

此次民調也依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構，經費來源則是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。