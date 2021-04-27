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婆婆敷偏方草藥「膝蓋慘變血印」　爆痛灼傷3天！媳爆哭：拒看醫

▲▼我婆婆聽信朋友，她亂敷草藥偏方， 導致腳嚴重灼傷，已經拖了三天（圖／翻攝爆廢公社）

▲婆婆膝蓋已灼傷三天了！（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

「可以不要這麼鬧嗎？」一名女網友難過表示，最近婆婆聽信友人推薦，把草藥敷在膝蓋上，怎料皮膚都灼傷三天了，婆婆依舊冥頑不靈，拒看醫生之外，還堅稱「擦朋友藥膏就好！」氣得原PO爆淚直呼，「為什麼要這樣不愛惜自己？」

一名女網友在臉書《爆廢公社》崩潰表示，日前婆婆膝蓋行走不舒服，卻堅持不就醫，直到最近透過朋友介紹，偷偷亂敷偏方草藥，如今膝蓋出現一片豬肝暗紅色，「腳嚴重灼傷，已經拖了三天！」

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原PO看不下去，堅持帶婆婆就醫，無奈約好今日早上出發，婆婆卻不見蹤影。好不容易電話通了，婆婆才支支吾吾回應，「去找他朋友拿藥」，而婆婆友人還堅稱敷草藥可好轉，對話如下：

原PO：我要帶你看醫生

婆婆友人：不用看醫生，看醫生也不會好，要擦藥膏

原PO ：不管，妳一定要看

婆婆：妳先到（醫院），我再跟妳會合

結果原PO趕到醫院後，根本不見婆婆蹤影，完全被放鳥。原PO不死心再打電話，婆婆彷彿依舊死性不改，堅稱「我擦朋友藥膏就好，不用看醫生。」聞言，原PO頓時爆哭，「你朋友到底是幹嘛的喔，害人也不要這樣啊？寧願擦朋友藥膏也不看醫生，為什麼要這樣不愛惜自己？」

文章曝光後，底下網友刷新三觀回應，「看起來只有灼傷，去醫院還來的及，只是你婆婆的朋友蠻欠告的」、「老人家抵抗能力差，這種樣子離感染發炎不遠了，死活都要拖去看醫生」、「誇張！先跟老公說，讓老公知道你帶她看醫生」、「就怕蜂窩性組織炎」、「報警抓密醫，你還有獎金拿」。

▲▼我婆婆聽信朋友，她亂敷草藥偏方， 導致腳嚴重灼傷，已經拖了三天（圖／翻攝爆廢公社）

▲網友擔心，傷口恐變成蜂窩性組織炎！（圖／翻攝爆廢公社）

不少苦主分享，「我有一位鄰居得到肝癌後，聽信偏方去深山裡面找密醫抓草藥吃，吃那個草藥一個星期而已，就藥到命除解脫了」、「我朋友本身有糖尿病，左小腿不小心擦傷一小片，還有小傷口，結果聽他鄰居說擦秘方藥膏 一個月後，傷口擴大變成蜂窩性組織炎，後來冷凍療法也沒用了，現在截肢，每天挨挨叫」。

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