兒子哭鬧「婆婆秒插手」！她育兒崩潰掀人妻共鳴…老公不敢硬起來

▲和婆婆教育理念分歧，礙於立場很難正面抗議。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者黃可昀／綜合報導

小孩教育問題容易引發夫妻之間爭執，雙方理念不同也會導致孩子搞不清標準，有些家庭會連婆家、娘家都加入戰局，令爸媽更加頭痛！一名人妻抱怨，「每次我們在管小孩的時候，我婆婆都要插手！」結果現在兒子都喜歡討救兵，一犯錯就跑去找阿嬤掩護，老公的態度則是冷處理，讓她氣到想離婚。

人妻在臉書社團「匿名公社」表示，日前他和老公要帶兒子出門時，兒子太過心急不停哭鬧，當下夫妻倆選擇等小孩哭完、冷靜了以後再好好說，「結果我婆婆就直接把我兒子帶出去！」她擔心婆婆這樣會把小孩寵壞，以為用哭鬧的就能解決問題，凡事都得順著自己的意進行。

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▲阿嬤都捨不得孫子被罵，反而會寵壞小孩。（示意圖／翻攝自pexels）



她指出，這種狀況日常不停上演，在教小孩的時候婆婆也會跑出來插手，或是包庇、替小孩講話，「所以我兒子會靠勢他阿嬤，有時候根本不聽我們的話！」針對此問題和老公討論，對方卻消極處理，「他也不硬起來反抗，就一樣讓他媽把小孩帶走」，使得她這5年育兒之路頻頻碰壁，簡直氣到想要離婚。

網友留言，「真的很討厭長輩干涉教小孩！變成小孩更難教」、「我忍耐只會有2次，如果老公一直都沒作為，第3次我就讓自己黑到底，直接孩子抓回來揍」、「你要讓小孩知道，阿嬤插手他下場更慘！以後阿嬤靠近他，他會哭著推開阿嬤的」、「所以資深的都說絕對不要住一起」。