婆婆50歲就吃閒飯！　媳婦親見大姑「人生毀滅」：憑什麼過母親節

▲媳婦因為親見爛軟婆婆如何摧毀大姑的人生，感到相當崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者林彥臣／綜合報導

母親節前夕許多家庭開始規劃相關的聚會行程，不過有網友卻也在這個時間有感而發，在臉書發文痛罵「這樣的媽媽、這樣婆婆有資格過母親節，生日嗎？」，洋洋灑灑寫下婆婆荒唐度日的生活態度，是如何摧毀大姑的人生。

原PO在匿名粉絲專頁「靠北婆婆2.0」發文指出，婆婆在20幾年前她老公小學時因為賭博，跟親戚借錢不還，留下數百萬的債務後，一走了之，後來因為無法生存，又回來跟孩子們糾纏，可憐的是她的孩子學不會鐵石心腸，所以大姑接納了她，並住在一起，沒想到從此過著痛苦的日子。

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原PO 說，這麼多年來，婆婆從來沒有為當初的所作所為向孩子道歉，反而還理直氣壯的說，「我只是花我應該花的錢」，她的存在對所有孩子來說真的很折磨，因為童年與青春都被他們的媽媽摧毀了，現在孩子長大了，還想拖累他們的未來。

原PO強調，婆婆才50幾歲就不工作，莫名辭職，然後花光所有的退休金，在家只會睡覺，吃飯，賴在沙發，什麼事都不做，就連垃圾也不幫忙倒，就連飯也不自己處理，要大姑買，還買什麼嫌什麼，還要求家裡每個人都要給她5000，當然沒有人要理她！

▲婆婆甚至在母親節前夕還大言不慚的跟孩子們說，給她現金就好。（圖／資料照）



原PO說，後來婆婆中風了，更是孩子們折磨的開始，後來雖然康復了，還是過著一樣的糜爛生活，也不做復健運動，只會跟孩子要錢花，前幾天婆婆打電話來說，「要母親節了，不方便吃飯，直接給她現金就好」。

原PO 感嘆，其實婆婆只要是逢年過節就會打電話來要錢，老公也認為這樣的媽媽沒有資格以母親的身份過節，或是跟他要錢，所以除了過年紅包，她老公都不會給錢，但她也不會覺得老公不孝，「因為他們這些做晚輩的，真的因為婆婆，過得很辛苦」。

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