領1千老婆秒問「200元用完了？」　夫妻11句話驚呆1600人

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫14日在臉書「匿名公社」PO文抱怨，中午從帳戶中提領1000元，沒想到妻子下午6時許就傳訊息來問，「你中午提款1000元對吧？」還一直要求出示收據、說清楚用途，讓他超級驚訝，「感覺什麼事都逃不出她的手掌心，婚姻生活，就是這麼刺激！」

▲原PO領錢馬上就被妻子發現。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關）

以下為原PO與妻子的對話內容：

[廣告]請繼續往下閱讀...

妻：你中午提款1000元對吧？

夫：對，妳怎麼會知道？上次提款妳也問。

妻：不是有200（元）在皮夾裡？用完了嗎？

夫：我去買掃墓的東西，700多（元）。

妻：700多少？

夫：745（元）的樣子。

妻：有沒有開收據？拿來我看看。

夫：有必要這樣嗎？妳還沒說為什麼我提款妳會馬上知道。

妻：這個你不需要知道，收據拿來我看。

夫：買金紙怎麼會有收據。

妻：沒收據可以去叫老闆開給你。

原PO在文中自嘲，一領錢妻子馬上就知道並追問用途，「感覺什麼事都逃不出她的手掌心，婚姻生活，就是這麼刺激！」不過，文章PO出不到一天，已經吸引超過1600名網友關注，並紛紛留言表示壓力好大，「夫妻金錢可以獨立啊，光看對話我就受不了」、「像在跟公司報帳一樣」、「這有點誇張」、「好恐怖，這樣好累」、「只有一個慘字可以形容你的處境」。

也有網友猜測，妻子之所以會知道原PO領錢，可能有開設網路銀行，加上手機下載銀行的APP或綁定LINE，但會管到這個地步，背後或許還有其他原因，「你之前有不良紀錄？」、「錢賺太少都有這樣的問題，因為數字很敏感」。