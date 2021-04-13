老婆半夜發抖狂抽！「醒來成第2人格」人夫嚇尿了：親眼看她變身

▲原PO無意間發現老婆有雙重人格。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

對很多人來說，「雙重人格」是只有在電影或電視劇裡才看得到的情節。沒想到，有一位男網友投稿《匿名公社》，說他無意間發現老婆有雙重人格，雖然現在老婆已經很久沒有變換人格，「但我想那人格是不會消失，只是沒辦法出來而已」，分享他的經驗，直呼「親眼看到一個人變身，是真的會嚇尿的。」

「我老婆有雙重人格，很多人看過電影，但沒看過真正雙重人格。」這位男網友文中回想，其實第一次看到老婆「變身」時，他整個嚇歪了。原PO說，2人結婚前，有天睡覺時女方突然全身發抖，他趕快把對方叫醒，女方則是說自己做惡夢，夢到會家暴的前男友。

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「就這樣我和她聊了半小時，後來她就睡了。」沒想到隔天原PO一問「妳昨天做惡夢捏，有醒來，我們還聊半小時」，女方卻傻眼「我在睡覺啊！我沒跟你聊天啊！」當時男網友並沒有把這件事放心上。

後來夫妻倆結婚2年，有了一個小孩，有天老婆去拔智齒，因為麻醉藥的關係，整個人昏昏沉沉，「晚上睡覺時，半夜她突然全身發抖抽動，我嚇歪了，趕快叫她，但她還是狂抽」，正當原PO要叫救護車，老婆突然醒來了，他趕緊上前問「妳有沒有怎樣？」

▲原PO老婆跟前男友分手，因為太難過而創造出第2人格。（示意圖／Pexels）

讓原PO毛炸的是，女方第一句話卻是「你是誰？」聽到原PO解釋「我你老公啊，我叫某某某。」妻子的反應卻是「我沒老公，我沒結婚！」男網友觀察才發現，「這時候我老婆的眼神，講話口氣完全都不是平常的她，但我還沒搞清楚狀況。」奇怪的是，老婆確實記得爸媽的名字，但就是不知道原PO是誰、自己在哪裡，連上廁所都要男方帶路。

最後女方因為想睡覺，就又睡著了，但男網友覺得很怪，就把老婆叫醒，突然又回到平常的妻子，對方也不記得剛剛一整段事情，讓他整個人嚇歪。更毛的是，老婆再度睡著沒幾秒，突然「眼睛閉著，但是笑了，而且是讓人毛骨悚然那種微笑」，並跟原PO說「你老婆睡著了，我不是你老婆。」

「我瞬間整個人有點慌了，我說妳是誰？」一問之下才知道，在跟他說話的，是老婆跟前男友分手後，因為太難過、不想面對，想回到和前男友交往時間，所創造出來的人格，「她說她只有22歲。」老婆的第2人格也透露，婚前失憶事件，聊了半個小時的也是她，「我當下整個人都毛到不行。」

接著男網友則是問了心中很擔心的問題「那妳會蓋過我老婆的人格嗎？」第2人格則回「她說現在沒辦法了，因為有生小孩後，主人格意志力變堅強了，沒辦法蓋過主人格。」至於她能再出現的原因，應該是麻醉藥影響，可能麻痺到某一條神經，自己才能再出現。

原PO直呼，「當下他X心中只有無限的X字，而且我也不知道怎辦，我超怕我老婆回不來，我真的覺得這種只有電影會發生的事居然發生在我身上」，雖然第2人格很久沒有出現，但他認為該人格不會消失，只是暫時沒辦法出來，「可以告訴大家，雙重人格真的有點猛，親眼看到一個人變身，是真的會嚇尿的。」

▼有不少人質疑文章真實性。（圖／翻攝自匿名公社）

