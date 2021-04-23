渣夫怒掐脖子！新婚3個月「離不了」...人妻心死：我會消失

▲原PO堅持離婚。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「這段可悲的婚姻到底還要持續多久？」一名女網友心痛表示，她和老公新婚時一直很幸福，雙方頻率相同，想法也很像，但是，她對「家暴」真的忍無可忍，每次被推、被拉扯，都讓她真的不知道該怎麼和對方走下去了，現在只希望能趕快簽字離婚。貼文曝光後，立刻引發熱議。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，她和老公相差2歲，已經認識5年，雙方墜入愛河沒多久後，今年1月決定閃婚。兩人起初真的很幸福，頻率相同、想法相像，但是她之所以在短短3個月後就狠心提離婚，是因為「個人覺得『婚姻』不是辦家家，更不是可以隨口掛嘴邊的事情。」

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▲原PO被老公家暴。（示意圖／取自Pixabay）

而最重要的是，原PO對老公施暴的行為實在忍無可忍，「不管今天是掐我脖子還是推我、拉我，儘管你覺得你沒有出力，但我還是個女生，會痛的。」也因為如此，所以吵架時，她已經算不清自己到底說了幾次離婚，縱使對方求和時還是會糾結，但她真的已經「不知道要用什麼來愛你。」

原PO表示，由於老公一直不願離婚，所以她現在只希望對方能夠簽字，她什麼都不想再解釋了；而自4月分居以來，除了收拾東西和開庭外，她也堅決從對方生命中消失，「讓你覺得，你沒有『前妻』這個人！」

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「會動手真的不行」、「好好保護自己最重要」、「才3個月就看清對方，恭喜」、「早日看清是好事」、「會動手的男人真的要遠離」、「動不動講離婚的真的是廢物，動手的更是廢物」、「會家暴的真的要遠離」、「動手就不必原諒了」。

▼原PO全文。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）