　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

渣夫怒掐脖子！新婚3個月「離不了」...人妻心死：我會消失

▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）

▲原PO堅持離婚。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「這段可悲的婚姻到底還要持續多久？」一名女網友心痛表示，她和老公新婚時一直很幸福，雙方頻率相同，想法也很像，但是，她對「家暴」真的忍無可忍，每次被推、被拉扯，都讓她真的不知道該怎麼和對方走下去了，現在只希望能趕快簽字離婚。貼文曝光後，立刻引發熱議。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，她和老公相差2歲，已經認識5年，雙方墜入愛河沒多久後，今年1月決定閃婚。兩人起初真的很幸福，頻率相同、想法相像，但是她之所以在短短3個月後就狠心提離婚，是因為「個人覺得『婚姻』不是辦家家，更不是可以隨口掛嘴邊的事情。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼家暴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO被老公家暴。（示意圖／取自Pixabay）

而最重要的是，原PO對老公施暴的行為實在忍無可忍，「不管今天是掐我脖子還是推我、拉我，儘管你覺得你沒有出力，但我還是個女生，會痛的。」也因為如此，所以吵架時，她已經算不清自己到底說了幾次離婚，縱使對方求和時還是會糾結，但她真的已經「不知道要用什麼來愛你。」

原PO表示，由於老公一直不願離婚，所以她現在只希望對方能夠簽字，她什麼都不想再解釋了；而自4月分居以來，除了收拾東西和開庭外，她也堅決從對方生命中消失，「讓你覺得，你沒有『前妻』這個人！」

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「會動手真的不行」、「好好保護自己最重要」、「才3個月就看清對方，恭喜」、「早日看清是好事」、「會動手的男人真的要遠離」、「動不動講離婚的真的是廢物，動手的更是廢物」、「會家暴的真的要遠離」、「動手就不必原諒了」。

▼原PO全文。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

ET快訊
柔道教練重摔多次！7歲童翻白眼抽搐送醫腦死...竟稱合理訓練
女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」　律師轟中壢警濫權：分局長涉包庇
快訊／東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態
趙麗穎離婚「21億熱搜突消失」！排行榜火速刪名
行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「血型+星座」性慾最強TOP3！　看似單純卻內心火熱就是這組

華航確診機師赴清真寺畫面曝！衛生局匡列隔離對象　現場大消毒

疫情打掉重練！大提琴女神沉澱10個月組隊　從行政到演出都一手包

世界閱讀日「走讀台灣」！150場與作家近距離　百條文化路徑誕生

石門水庫7測站平均降雨3.9毫米　鄭文燦嗨：終於聽見下雨聲音

水庫有望解渴！下周「這3天」西半部迎雨　雲雨帶移入時間點曝

金山財神 廟6米大神像深夜打白光　「驚悚指數破表」民眾嚇壞

同居吵出分手危機？維繫感情8大招　家事共同分擔、營造儀式感愛得更長久

帶頭接種AZ疫苗　中研院院長廖俊智「打比不打好」：相信科學

確診足跡首入宗教場所！醫曝「最危險2原因」　無實名制恐釀社區感染

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

剩8+9在生？CIA估台生育率預測墊底　他平反太歧視：房、物價太高惹

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

朋友太熱情！超萌柯基被嚇爆XD　表情管理失敗：媽媽我要回家...

「血型+星座」性慾最強TOP3！　看似單純卻內心火熱就是這組

華航確診機師赴清真寺畫面曝！衛生局匡列隔離對象　現場大消毒

疫情打掉重練！大提琴女神沉澱10個月組隊　從行政到演出都一手包

世界閱讀日「走讀台灣」！150場與作家近距離　百條文化路徑誕生

石門水庫7測站平均降雨3.9毫米　鄭文燦嗨：終於聽見下雨聲音

水庫有望解渴！下周「這3天」西半部迎雨　雲雨帶移入時間點曝

金山財神 廟6米大神像深夜打白光　「驚悚指數破表」民眾嚇壞

同居吵出分手危機？維繫感情8大招　家事共同分擔、營造儀式感愛得更長久

帶頭接種AZ疫苗　中研院院長廖俊智「打比不打好」：相信科學

確診足跡首入宗教場所！醫曝「最危險2原因」　無實名制恐釀社區感染

中壢警「違法臨檢」！女師慘遭上銬扣留９小時　檢察官要辦了

《職災保險法》完成三讀立法　陳瑩酸：感謝國民黨一字不差的版本

倪妮億元粉鑽戴滿手　笑到眼睛都瞇了

國小硬聯／吳柏承雙響！仁善抱回隊史首冠　黃智煦好投MVP

回故鄉馬祖首展　曹松清《和光同島》45幅畫作呈現鄉情

7奈米以下半導體製程　FIB光束需升級「單顆原子」才夠力

網紅們的大學長回來了！75歲「舞棍阿伯」重返舞台筋骨更軟Q　想靠保健品跳到120歲

克服「恐左症」！蘇智傑對左投打擊率較高　自己也意外

「血型+星座」性慾最強TOP3！　看似單純卻內心火熱就是這組

台東友善育兒幸福升級　全國首創「公私立托育費用一致」

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

生活熱門新聞

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

《全明星2》緋聞狂爆！抓包江宏傑1句話打臉

妻姓「第五」！小孩決定從母姓　全台僅7人

捷運哪一站最該廢掉　網點名它：沒存在必要

50嵐發跡地店少又沒1號？台南在地人揭密了

快訊／國籍航空再爆2機師確診　曾去大園清真寺！

「雨降集水區」石門水庫解渴了！

快訊／華航確診機師曾去「全聯蘆竹南竹店」

竹科男特斯拉當小黃　同行曝5年省百萬

周日起2波降雨「下周連濕5天」

華航機師10歲兒確診！桃園市衛生局回應了

華航機師同住家人確診！陳時中：列本土個案

週日起全台連5天有雨　吳德榮：看似梅雨季前奏

白皙美腿試穿高跟鞋超吸睛！腿模身分曝光

更多熱門

相關新聞

即／江宏傑提訴請離婚！高雄法院證實了

即／江宏傑提訴請離婚！高雄法院證實了

福原愛捲入出軌疑雲，事隔第52天，23日傳出江宏傑已向高雄法院提告訴請離婚，並爭取小孩扶養權。對此，高雄法院證實，確實有受理江宏傑家的家庭事件，至於是由誰來申請、是否委託律師，涉及家事事件處理程序，依法不公開，因此並不方便透露。

她狠斷有名無實婚姻　釣出儀式婚vs.登記婚眉角

她狠斷有名無實婚姻　釣出儀式婚vs.登記婚眉角

騎士盧加油員蓋油箱蓋　連嗆3次惹議

騎士盧加油員蓋油箱蓋　連嗆3次惹議

林為洲證實離婚：人生總是有悲歡離合

林為洲證實離婚：人生總是有悲歡離合

妻試管狂失敗「被逼離婚」！財產卻要分渣夫

妻試管狂失敗「被逼離婚」！財產卻要分渣夫

關鍵字：

匿名公社家暴離婚閃婚

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙麗穎、馮紹峰宣布離婚

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

江宏傑提離婚訴訟！福原愛「全都失去了」

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

快訊／福原愛出軌疑雲！江宏傑訴請離婚

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

鳳梨找到「17年前初戀櫃姐」！

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

長榮、陽明全賣「大賺1700萬」！曝未來買股4重點

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

豬揚變色1年！　羅志祥年燒1千萬

才唱3首歌...蔡依林突爆粗口　萬人面前「飆罵」

荳荳痛哭N天「宣布1決定」！

更多

最夯影音

更多
狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工
白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面