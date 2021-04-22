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騎士狂盧加油員蓋油箱蓋　跳針3次嗆「不可能壞啦」！網戰翻

記者黃翊婷／綜合報導

汽機車的油箱蓋要自己蓋，還是請加油站員工蓋呢？一名網友22日在臉書「匿名公社」PO文分享，在加油站看到一名騎士硬要員工幫忙蓋油箱蓋，還瘋狂跳針，堅持油箱蓋不可能壞掉。沒想到這篇文章一PO出，意外掀起網友熱議，大多數人都認同，應該讓騎士自己蓋，「我連這個問題都沒想過，不是都自己蓋嗎？」

▲加油站。（示意圖／達志影像）

▲網友認為，不論是汽車還是機車，油箱蓋最好都是自己蓋上。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同）

原PO提到，在加油站等加油的時候，目睹一名騎士和加油員發生爭執，對話如下：

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顧客：你加完油不會順便蓋油箱蓋嗎？

加油員：您可以自己蓋上。

顧客：我去別的加油站加油，他們都會幫我蓋上，為什麼你就不蓋？

加油員：如果我幫你蓋油箱蓋的過程，蓋子壞掉或斷裂，這賠償是要由顧客自己吸收，還是加油員要負責賠償？

顧客：油箱蓋哪會壞掉，這不可能。

加油員：我就遇過，我也幫那位顧客換一個新油箱蓋，之後我幾乎不太會幫忙蓋油箱蓋，我怕壞掉我又要賠。

顧客：不可能壞掉啦！你是不想蓋才這樣講的。

加油員：如果真的壞掉，是你自己要吸收，還是我要賠償？

顧客：不可能壞掉啦！

加油員：如果壞掉，是算你的還是我的？

顧客：不可能壞啦！我去問機車行就知道了。

▲汽油、柴油、加油。（示意圖／達志影像）

▲部分網友認為，如果是汽車，的確會希望加油員幫忙蓋上油箱蓋。

原PO認為，不知道加油員有沒有義務幫客人打開或蓋上油箱蓋，如果在開關的過程中壞掉，又要算是誰的責任，「我覺得如果是客人開口要求，責任在顧客；如果加油員沒經過顧客指示就幫忙，責任就歸於加油員。大家覺得呢？」

大多數網友看完文章，幾乎一面倒支持讓騎士自己蓋上油箱蓋，並紛紛留言表示，「自己蓋啊，我從沒認為要讓加油員蓋上」、「我連這個問題都沒想過，不是都自己蓋嗎？」、「自己蓋一下幾秒鐘的事，幹嘛為難人家」、「這客人真的囉嗦，在對話過程中早就可以自己關上了」。

不過，也有網友認為，如果是汽車，會希望加油員幫忙蓋上油箱蓋，「汽車才要投訴吧，機車投什麼訴」、「機車我自己蓋，汽車員工幫我蓋」。

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