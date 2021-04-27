2021第一季暢銷榜、閱讀榜出爐　股癌推薦書單強勢拿下兩榜第一

▲Readmoo讀墨電子書日前發佈2021第一季百大暢銷榜、閱讀榜。（圖／翻攝自Readmoo讀墨電子書網站）

記者洪菱鞠／台北報導

Readmoo讀墨電子書發佈2021第一季百大暢銷榜、閱讀榜，搭配年初節慶的熱絡氛圍，百大暢銷榜幾乎全被漫畫、小說洗版；閱讀榜百大則有超過一半為文學小說，商業理財類持續去年熱度成為第3大熱銷分類，尤其網路話題發酵，股癌推薦的《致富心態》更是一舉拿下兩大榜首。總計第一季全站閱讀時間超過3,400萬分鐘，為去年全年度的三分之一。

有別於過往，Readmoo讀墨電子書第一季百大暢銷榜出現熱血景象，在《鬼滅之刃》話題熱潮以及東立上架週年回饋書展的雙重帶動下，東立出版在 2021一開年就拉出跳躍性的成長曲線，擠入百大暢銷榜的書目高達32本，《鬼滅之刃》、《百姓貴族》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》全系列，幾乎全數入榜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲在百大暢銷榜書單中，漫畫不僅高達 33 本入榜，爆紅的《鬼滅之刃》更是全集數皆上榜。（圖／業者提供）

不過，改編自《筷：怪談競演奇物語》，以道士為偵探主角，由CCC創作集與獨步文化共製臺灣推理漫畫《不可知論偵探1：捨身羅漢》，也成功代表台灣衝入暢銷榜，將漫畫總入榜本數拉升至33本。

除了漫畫席捲暢銷榜，向來是不少讀者喜愛的文學小說類，也有28本書籍進榜，其中，由讀墨、聯經出版、聯合文學雜誌合作，邀請20位小說家參與的多向文本試驗計畫，先銷售再陸續釋出作家資訊與內容，並逐步拉高售價的集體創作進行式，吸引許多讀者搶先入手，前所未有的創意概念，也讓《歡迎光臨錫爾帕夏車站》拿下第一季最暢銷小說。

其他入榜小說，《天橋上的魔術師》因影集熱播持續受到關注，知名網紅老高引爆的《查拉圖斯特拉如是說》也登上暢銷榜。鏡文學旗下《乩童警探》、《診間裡的女人》等系列，以及作家陳思宏的《鬼地方》、《佛羅里達變形記》皆同步進入暢銷榜、閱讀榜。博識圖書也有《破碎之海》、《殺戒》系列作品，在限時閱讀任務的驅動下，進入閱讀榜。

此外，延續去年股市暢旺帶來的理財書銷售熱潮，商業理財在今年第一季仍是一股不可忽視的勢力，共有15本書、18本書分別擠進暢銷榜、閱讀榜，最受矚目的就是股癌推薦，一上市就翻動市場的《致富心態》，強勢拿下兩榜第一。