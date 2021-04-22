首次公開！5年來讀者最愛「作家追踨榜」　日本推理小說家坐穩榜首

▲博客來推書展活動響應「世界閱讀日」。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

4/23是「世界閱讀日」，網路書店響應推出優惠活動，購書可享折扣之外，博客來首次公開5年來讀者最愛追蹤的作者、出版社排行榜，一窺會員閱讀樣貌；樂天集團旗下市調公司Rakuten Insight則發布樂天Kobo電子書的閱讀調查。

博客來為推廣4大閱讀服務，包含讀者「書評」、出版社/作者「追蹤」、雜誌新刊「訂閱」、電子書「免費領用」，首揭5年來讀者最愛追蹤的作者排行榜，由日本推理小說作家東野圭吾位居榜首，不僅是暢銷翻譯作家常勝軍，更以《解憂雜貨店》一書連續蟬聯年度閱讀暢銷榜前10名超過6年。

▲博客來首次公開5年來讀者最愛追蹤的作者、出版社排行榜。

在這份博客來「作家追踨榜TOP10」中，有6位輕小說作家入榜，包含晨羽、護玄、Misa、笭菁、藍旗左衽、御我，顯示出輕小說讀者忠誠度高，粉絲擁有強烈的追蹤需求，而需要追蹤新刊發行的動漫，如東立出版社也成為最多人追蹤的出版社。人氣暢銷作家不朽、Peter Su以及肆一，則憑藉文字魅力深得粉絲喜愛，分別拿下TOP6、TOP7、TOP9。

此外，博客來也提到，書評系統自上線以來已有超過5萬名會員使用，在書籍商品頁上留下超過10萬則有效書評，甚至有超級書評會員，一個人就產出了超過800則書評，幫助讀者找到最適合的書。

樂天Kobo電子書根據樂天集團旗下市調公司Rakuten Insight發布閱讀調查，約有7成讀者閱讀過電子書，超過5成每週閱讀5小時以內，近3成每週閱讀6～10小時，最喜歡的閱讀類別前3名分別是文學小說、心理勵志及漫畫。

樂天Kobo也觀察，近期熱門書籍，文學小說以《莫斯科紳士》最受歡迎，以極佳的口碑受到讀者喜愛；漫畫類別則是《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》持續受到青睞，其他像是商管類型書籍，受到社群媒體高度推薦的《致富心態》，也繼續盤據暢銷榜。