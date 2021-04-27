純喫茶「屹立超商28年」關鍵曝光！　網秒推1系列：真正王者

▲超商飲料選擇超多。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

超商飲品不斷推陳出新，在群雄爭霸的時代，想長期生存，甚至鞏固忠實粉絲並非易事；然而，純喫茶已屹立不搖28年，這讓網友相當好奇，它是憑藉什麼優勢，一路挺到現在。

網友在PTT發文提到，「下雨天跑來超商躲雨，無聊買了好久沒喝的純喫茶，新口味還不錯！」接著他話鋒一轉，表示純喫茶上市20多年，同期開發的飲料可能都下架了，但它究竟有何優勢，才能屹立不搖到現在。

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1993年上市的純喫茶，是全世界第一瓶冷藏紙盒包裝茶，使用大量的新鮮茶葉沖泡，生產後透過冷藏物流體系到門市冰箱，全程也致力於保鮮，鎖住茶葉的新鮮原味。

▲純喫茶已經28歲了。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民紛紛點出關鍵，認為主要就是便宜、新鮮好喝，還有它的銷售策略，「無糖還有健康標章」、「麥香紅茶超甜，純喫茶沒那麼甜」、「鮮柚綠好喝」、「早期靠第二件6折狂銷，穩市佔率」、「每次進超商就覺得，那一排有點像軍隊打仗。陣型取勝」、「柚綠真的好喝」、「便宜，品牌形象不錯」。

另外，不少人也立刻點名，另一款超長壽飲料霸主「麥香紅茶」，直呼「麥香系列才是真正王者」、「麥香紅茶笑而不語」、「麥香比較猛吧，還沒漲價」、「麥香鎖定高中以下，純喫茶大學生，茶裏王上班族」。