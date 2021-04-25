奧客訂飲料備註「我全都要」…只付10元　網給暗黑菜單：加這個！

▲一名奧客點飲料只在備註欄要求「配料全都要」，並威脅不加就給負評。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

外送服務近年來興起，而不少店家在工作時總會接到一些無理要求。一名飲料店店員就發文分享，表示接到了一張飲料的訂單，想不到客人竟在備註欄提出了「什麼都要」的要求，如果沒做到還會「給負評」，讓他相當傻眼，直問「這算幾等級的奧客？」

店員日前在臉書「爆怨公社」PO出一張訂單，只見客人點了「鐵觀音奶茶加小芋圓」、「仙草凍奶茶」以及「統一布丁奶茶」共3杯飲料，結果在鐵觀音奶茶下的備註欄內，對方竟要求「我全部的料都要加」，而且還重複了5次，若沒家還會給負評，讓原PO無奈「這年頭什麼人都有，這人品...遇到超狂客人的威脅，這算幾等級的奧客」。

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▲顧客只在備註欄提醒加點，藉此省下加點的費用。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

這名「奧客」只在備註欄提醒，不僅無法算進所有加點的金額，威脅會給負評的行為也讓不少網友看了直搖頭，紛紛留言「直接取消他訂單啊」、「真的不要得罪用東西給他吃的人」、「敢得罪餐飲店的人～真的很需要勇氣！尤其是還是吃喝他送來的東西」。

也有不少網友建議原PO「每種都加一粒給他」、「他的全部的意思是口水、腳皮、鼻涕，你誤會他了」、「加大便給他好了」、「全部料？包含老闆的口水？」、「加腳皮給他跟椰果差不多的嚼勁」、「鼻屎也記得加」、「別忘了加點頭皮屑鹽之花奶蓋」、「辣椒醬也是一種料，醬油也是一種料，苦茶也是一種料」。

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