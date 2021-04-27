一盒全買齊！全聯「咖哩懶人包」吸婆媽搶購　一見超甜價格瘋了

▲剛好煮一鍋的分量。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）



記者黃可昀／綜合報導

咖哩是很多人在家喜歡做的懶人料理，雖然烹煮過程容易，但要準備的材料很多，光是買齊肉品、洋蔥、馬鈴薯等食材就很麻煩，而且常常煮完一鍋以後還有食材還有剩。一名女子日前逛全聯時，就發現了一個「咖哩懶人包」，簡直是家庭主婦救星，一盒就能備齊所有食材，網友眼睛全為之一亮。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，「第一次買，覺得只煮一餐好方便！」圖片中這盒食材已經幫客人挑好菜，煮咖哩需要用到的材料全在這一盒，內含3個品種的馬鈴薯、地瓜、青蔥、蒜頭以及洋蔥，由於它定位在「蔬菜咖哩」所以不含肉類，這盒煮出來剛好一鍋，不用再額外買整包的蔥或蒜頭等等，對於偶爾下廚的小家庭或是獨居者來說很方便。

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▲帶去露營也適合。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）



這盒咖哩懶人包的價位也是亮點，全聯時常有促銷、即期品打折的活動，所以這盒6折後僅59元，原PO只需要另外買咖哩塊，煮一鍋的成本不到百元，當作小資族晚餐也十分適合。

網友激動留言，「蒜瓣只附剛好一餐的量，真的非常方便，適合偶爾才煮飯的人，不用買一大包蒜頭放到壞掉」、「這樣對於不常煮的人來說太方便了！而且價格很ok」、「我也喜歡方便菜，一次就可以處理完，食材價格也不高，但好像不常看到」、「我們這邊都沒有，不然帶這個去露營好方便。」不過，這款咖哩懶人包只有特定分店才有賣，而且量也非常少，不少人想買這款都撲空。