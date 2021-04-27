嘉大攜手中興大　助偏鄉流浪犬貓絕育＋施打疫苗

▲嘉義大學動物醫療團隊偏鄉絕育，減低放養犬貓繁殖造成的遊蕩犬貓問題。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學動物醫院與中興大學去年開始攜手合作，辦理偏鄉遊蕩動物絕育及動物保護教育活動，宣導防疫與飼主責任教育，希望藉以解決偏鄉因放養犬貓繁殖造成的遊蕩犬貓問題。嘉大動物醫院詹昆衛院長自4月份開始，帶領嘉大獸醫師及學生，利用休假期間組成嘉大動物醫院專業醫療團隊，前往資源較匱乏的偏鄉地區，為遊蕩動物進行絕育及注射狂犬病疫苗，以及飼養教育宣導，4月28日預計前往阿里山鄉來吉部落服務。

嘉大動物醫院專業醫療團隊，透過嘉義縣家畜疾病防治所安排，日前請中埔社區的志工及里民協助，帶著遊蕩動物至嘉義縣中埔鄉社區服務中心進行節育，減少因繁殖帶來的流浪動物社會問題，當日共為52隻動物節育，並宣傳如何預防人畜共通傳染病及飼養動物應定期定時施打疫苗及驅蟲計畫，希望社區民眾與遊蕩動物在專業獸醫輔助下都能受益。

嘉大動物醫院院長詹昆衛教授表示，身為獸醫師除應具備專業的知識外，更重的是要有一顆柔軟且善良的心，能發現偏鄉地區因部分資源不足而影響動物基本的醫療權，以及民眾因不理解未絕育犬貓繁殖過多造成的社會問題等，這是身為獸醫師應善盡的社會責任。

嘉大獸醫學院張銘煌院長提及，嘉大地處阿里山下的雲嘉南地區，對於山上地區動物醫療資源較匱乏，嘉大獸醫學系師生利用課餘時間參與社區服務活動深表贊同，詹教授曾於校內多次宣導校園遊蕩動物之動物保護宣導教育演講，未來嘉大獸醫師團隊很樂意繼續為遊蕩動物請命，希望能喚起民眾對遊蕩動物的知能，了解應如何面對遊蕩動物的問題，並攜手教育下一代，為無法為自己發聲的動物建造和諧及幸福的未來。

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