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屏東偏鄉犬貓免費絕育三合一　有需要飼主動作要快

▲屏東縣政府農業處3月起陸續辦理偏鄉犬貓免費絕育、晶片植入、寵物登記三合一活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府農業處3月起陸續辦理偏鄉犬貓免費絕育、晶片植入、寵物登記三合一活動 。（圖／資料照片，記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府農業處為有效控制遊蕩犬貓數量及提升本縣民眾飼養犬貓實施絕育手術意願，日前與所委託動物醫院配合鄉鎮公所於3月起陸續辦理偏鄉犬貓免費絕育、晶片植入、寵物登記三合一活動，為當地民眾提供獸醫醫療資源，期望達到管制遊蕩犬貓源頭。

農業處處長鄭永裕表示，寵物實施絕育手術的好處除了有效減少流浪犬貓的數量外，還能有效預防多項生殖系統疾病的產生，對於寵物的性情穩定也有很大的幫助。

為深植民眾寵物絕育觀念，農業處會繼續在醫療資源較少的偏鄉與有意願配合的鄉鎮公所舉辦三合一犬貓絕育活動，籲請民眾踴躍參加，報名資訊可注意屏東縣政府農業處網站(https://tinyurl.com/yt3cxh2k)或是直接致電預約專線報名(0931812488)。

據動物保護法規定，飼主未替家中毛孩實施絕育手術可處新台幣5萬-25萬罰鍰，若犬貓因為健康因素或年齡不適合絕育仍需依相關規定申報免絕育，如轉送他人飼養、遺失或死亡，應辦理寵物資料之異動與申報，唯有飼主善盡管領寵物的責任，配合政府積極處裡無主犬貓，方能有效控制流浪犬貓數量。

辦理活動鄉鎮、時間、地點如下:
泰武鄉 3月2日 泰武活動中心(泰武鄉泰武村大武山一街38號)
鹽埔鄉 3月5日 洛陽社區發展協會(鹽埔鄉四維路103號之1號)
獅子鄉 3月12日 草埔村社區活動中心(獅子鄉草埔村6鄰46號)
枋寮鄉 3月21日 東海社區活動中心（屏東縣枋寮鄉東海路434巷40號）
麟洛鄉 3月27日 湧源堂 (屏東縣麟洛鄉民族路238號)
林邊鄉 3月28日 林邊國小活動中心(林邊鄉中山路68號)
牡丹鄉 4月10日 石門村村辦公室(牡丹鄉石門路1-8號)
萬巒鄉 4月11日 佳和社區活動中心(萬巒鄉佳和村佳興路42號)
長治鄉 4月16日 德協社區活動中心(長治鄉中興路629號)

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