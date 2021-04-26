柯文哲批陳時中「蒙著頭作戰能贏嗎？」　要求提供疫苗進口資料

▲柯文哲要求中央提供疫苗進口時程、數量、種類等資料。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

華航印尼籍機師確診新冠肺炎，在台足跡曾到過清真寺，25日再爆出有65名台科大外籍生曾與染疫機師同場，被校方要求自主健康管理。台北市長柯文哲26日晚間表示，北市府直到現在都沒接到中央通知相關資料，根本難以進行疫調，痛批中央「蒙著頭作戰能贏嗎？」並要求中央提供疫苗進口相關資料，別讓地方政府在資訊不明狀況下作戰。

「蒙著頭作戰，能贏嗎？」柯文哲26日於臉書表示，目前全球疫情還是相當嚴峻，確診病例每天都數十萬在增加，上週起台灣本土確診例也暴增，疫情威脅絕不能輕忽。

柯文哲提及，台科大65位師生被爆出曾與華航染疫機師在台北清真寺一起做禮拜，「但台北市政府衛生局直到現在，都沒有接到中央通知相關資訊，北市根本難以進行疫調。」

此外，柯文哲也說，中央正在招標疫苗冷鏈系統，推測莫德納、輝瑞疫苗就要進口，但到底疫苗何時會到？數量多少？台北市完全沒有相關資訊，「也就是說，面對新冠肺炎這個敵人，我們竟然像是蒙著頭在作戰。」

柯文哲強調，防疫視同作戰，資訊不清、分兵作戰是大忌，台灣不可能永遠鎖國，打疫苗也不是中央一紙公告，地方立刻應變，要有資訊、要有時間才能準備好。

最後，柯文哲呼籲中央「儘速提供完整的疫苗資訊」，地方才能有效執行疫苗接種，確實提高接種率，面對可能形成的隱形傳播鏈，也請中央提供清真寺案需疫調人員資訊，不要讓地方在資訊不明的狀況下作戰。