　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

砂石車右偏大迴轉！16歲制服少年無照騎車猛撞倒地　送醫宣告不治

▲▼16歲無照國中生慘撞砂石車，送醫急救仍宣告不治。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲16歲無照國中生慘撞砂石車，送醫急救仍宣告不治。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心，下同）

記者游芳男、邱茀濱／宜蘭報導

宜蘭縣頭城鎮22日發生一起死亡車禍。年僅16歲的溫姓少年當天下課後向友人借了一輛機車，無照行經北宜路一段時不慎與砂石車發生擦撞，導致身穿制服的他當場昏迷倒臥車邊，全身多處擦挫傷，經送醫搶救仍宣告不致。

事件發生22日下午4時15分許，溫姓國中生無照騎車行經北宜路一段時，與一輛正要迴轉的砂石車發生碰撞，當場噴飛重傷昏迷，整輛機車甚至卡在車輪下，龍頭斷裂接近全毀。

▲▼16歲無照國中生慘撞砂石車，送醫急救仍宣告不治。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

張姓砂石車駕駛當下立刻報警求救，警方趕到現場時發現溫男呈現昏迷、全身多處擦挫傷，火速將他送醫。經醫生搶救，一度發現溫男有內出血情況，最後在下午5時宣告急救無效，不幸身亡。

行車紀錄器畫面顯示，砂石車當時靠右側車道準備往左大迴轉，不料後方一輛機車騎士閃避不及直接撞上，車頭當場遭左前輪輾爆，騎士也倒臥車邊。警方對砂石車駕駛進行酒測，發現結果為零，詳細事故原因及責任仍待調查。

▲▼砂石車與機車車禍 16歲騎士送醫不治。（圖／記者游芳男翻攝）

▲16歲無照騎士撞砂石車送醫不治。（圖／記者游芳男翻攝）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►聲寶「捕蚊神器」1288元→699元

ET快訊
王彩樺曬小女兒「超殺背影照」！　小蠻腰＋修長美腿…狂讚：水

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

汐止深夜警圍捕犯人「驚傳爆炸聲」　消防車集結真相曝光

3男女中橫自殺「招魂」喊地址　警官妹妹痛哭：說好一起過母親節　

砂石車右偏大迴轉！16歲制服少年無照騎車猛撞倒地　送醫宣告不治

快訊／高雄前鎮民宅傳火警！男房客遭灼傷　警消救出急送醫

台中計程車司機違停！警察敲門叫不醒...破窗才驚見「已有屍斑」

提前過母親節！桃園八德公寓大火「奪3命」　老么上班躲劫

快訊／蘆洲計程車突自撞路邊轎車　司機「失去呼吸心跳」

中天換照未過怒扯NCC旗、潑漆　男認罪：不願像太陽花浪費資源

夜市抽路人給的電子菸「癱軟」！　恆春警專案小組追緝中

掃黑肅槍　麻警緝獲「4條通」起出2把手槍及毒品

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

玖壹壹《嘻哈庄腳情》只能自己唱惹　健志CUE春風SOLO..立刻挨打XD

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

台北「廢墟套房」月租1萬1千元！　房東曝原因：提醒新租客愛護房間

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

老爸給黃金獵犬介紹家中新成員　上演真人版《獅子王》無違和XD

汐止深夜警圍捕犯人「驚傳爆炸聲」　消防車集結真相曝光

3男女中橫自殺「招魂」喊地址　警官妹妹痛哭：說好一起過母親節　

砂石車右偏大迴轉！16歲制服少年無照騎車猛撞倒地　送醫宣告不治

快訊／高雄前鎮民宅傳火警！男房客遭灼傷　警消救出急送醫

台中計程車司機違停！警察敲門叫不醒...破窗才驚見「已有屍斑」

提前過母親節！桃園八德公寓大火「奪3命」　老么上班躲劫

快訊／蘆洲計程車突自撞路邊轎車　司機「失去呼吸心跳」

中天換照未過怒扯NCC旗、潑漆　男認罪：不願像太陽花浪費資源

夜市抽路人給的電子菸「癱軟」！　恆春警專案小組追緝中

掃黑肅槍　麻警緝獲「4條通」起出2把手槍及毒品

美國印度元首熱線　拜登承諾莫迪提供防疫緊急援助

中華男籃出征亞洲盃資格賽　台啤、富邦恐難入選

汐止深夜警圍捕犯人「驚傳爆炸聲」　消防車集結真相曝光

婆婆50歲就吃閒飯！　媳婦親見大姑「人生毀滅」：憑什麼過母親節

7人聚餐4人搶買單「最後沒人付錢」　老闆娘慘賠3700元傻眼

台北80歲阿嬤辦丈夫除戶　竟遭「登記死亡」！家屬氣炸：被詛咒

人生不順！他自認是因「長得醜」　發文勸世：顏值低別生小孩

3男女中橫自殺「招魂」喊地址　警官妹妹痛哭：說好一起過母親節　

高雄大驚喜！「第一口鑿井」順利出水　日供3000噸

12架無人機賣460億！　陸媒：澳洲被美國「割韭菜」

泰國6歲空靈系女孩擁水汪電眼　天使般微笑❤高顏值秒擄獲粉絲

社會熱門新聞

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

16歲少年無照猛撞砂石車　送醫後不治！

狠摔柔道童　狠心教練「編號517」

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

即／台中7歲柔道童狀況好轉！

計程車司機違停叫不醒　警消破窗才驚見屍斑

2新莊女拒檢1人遭擊斃　多項重大前科

中橫3屍死因出爐！警官疑加工自殺　檢察官說話了

2女嫌拒檢1人遭擊斃！死者母疑「執法過當」

中橫燒炭3死　家屬心碎招魂

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

即／高雄民宅傳火警！男房客遭火吻

女中橫燒炭遺書留絕筆　同車2男是獨子

更多熱門

相關新聞

一起吃鳳梨挺農民！

一起吃鳳梨挺農民！

鳳梨除了直接吃還可以怎麼吃？甜食、鹹食、冰品通通有，一起挺農民吃一波！

小學女教師恐嚇同事　「帶家私」畫面曝光

小學女教師恐嚇同事　「帶家私」畫面曝光

工人遭太魯閣號撞飛　台鐵承包商道歉了

工人遭太魯閣號撞飛　台鐵承包商道歉了

新寮瀑布步道邊坡防護施工　4／26至5／10日封閉

新寮瀑布步道邊坡防護施工　4／26至5／10日封閉

以色列聖墓騎士病逝　神父李智24日殯葬彌撒

以色列聖墓騎士病逝　神父李智24日殯葬彌撒

關鍵字：

宜蘭北宜路一段無照

讀者迴響

熱門新聞

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

台灣女網紅「溫泉水煮雞翅」　星國網友傻眼

尖叫！蔡依林爆炸合體「周天王」　甜蜜飆唱定情曲...全場瘋了

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

訴苦狗越養越殘暴　網見萌臉暴動

Ella道歉五月天　阿信回應了！

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

16歲少年無照猛撞砂石車　送醫後不治！

婚後半年驚「老公是同志」！生2寶後無性8年

櫃姐爆內幕：不會浪費時間在翻找標價的客人

內鍋洗米被男友罵　她PO文引論戰

狠摔柔道童　狠心教練「編號517」

小A辣老家「3棟大宅260坪」！揭地主身分

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

更多

最夯影音

更多
LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎
小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面