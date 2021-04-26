砂石車右偏大迴轉！16歲制服少年無照騎車猛撞倒地　送醫宣告不治

▲16歲無照國中生慘撞砂石車，送醫急救仍宣告不治。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心，下同）

記者游芳男、邱茀濱／宜蘭報導

宜蘭縣頭城鎮22日發生一起死亡車禍。年僅16歲的溫姓少年當天下課後向友人借了一輛機車，無照行經北宜路一段時不慎與砂石車發生擦撞，導致身穿制服的他當場昏迷倒臥車邊，全身多處擦挫傷，經送醫搶救仍宣告不致。

事件發生22日下午4時15分許，溫姓國中生無照騎車行經北宜路一段時，與一輛正要迴轉的砂石車發生碰撞，當場噴飛重傷昏迷，整輛機車甚至卡在車輪下，龍頭斷裂接近全毀。

張姓砂石車駕駛當下立刻報警求救，警方趕到現場時發現溫男呈現昏迷、全身多處擦挫傷，火速將他送醫。經醫生搶救，一度發現溫男有內出血情況，最後在下午5時宣告急救無效，不幸身亡。

行車紀錄器畫面顯示，砂石車當時靠右側車道準備往左大迴轉，不料後方一輛機車騎士閃避不及直接撞上，車頭當場遭左前輪輾爆，騎士也倒臥車邊。警方對砂石車駕駛進行酒測，發現結果為零，詳細事故原因及責任仍待調查。

▲16歲無照騎士撞砂石車送醫不治。（圖／記者游芳男翻攝）



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