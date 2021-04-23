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以色列「聖墓騎士」在台病逝　義籍神父李智24日殯葬彌撒

▲▼以色列聖墓騎士93歲義籍神父李智安，在台病逝，24日殯葬彌撒。（圖／羅東聖母醫院提供，下同）

▲▼以色列聖墓騎士93歲義籍神父李智安，在台病逝，24日殯葬彌撒。（圖／羅東聖母醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

以色列耶路撒冷聖墓騎士、來台行醫68年，義大利籍天主教靈醫會神父李智，18日清晨因心臟衰竭離世，安息主懷，享耆壽93歲，常用道地台語跟別人說：「我是正港的台灣人」的李神父，2017年12月26日因「有殊勳於中華民國」獲頒贈「中華民國身分證」，李神父將於24日上午移靈羅東北成天主堂殯葬彌撒，後安葬於冬山廣興天主教公墓。

羅東聖母醫院表示，2010年獲耶路撒冷聖墓騎士團冊封為騎士的李智，於1927年12月出生於義大利北邊Trento省、以產乳酪聞明的村落Cavizzana，家中務農，父母生有5男3女，在家中排行第7。由於篤信天主，繼兩位兄長後12歲就加入天主教靈醫會，並以醫療服侍人群為己志，進入Modttinello神學院就讀，在1952年25歲時發終身願，成為家中第3位神父。

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▲▼以色列聖墓騎士93歲義籍神父李智安，在台病逝，24日殯葬彌撒。（圖／羅東聖母醫院提供，下同）

1954年，李神父奉派來臺，先抵宜蘭羅東，也就是靈醫會在台根據地，一星期後再銜命赴澎湖服務。為了拉近和病患的距離，剛來台時就拜師苦練，學會了字正腔圓的道地台語， 他的台語就像我們的鄰居一樣自然流利，讓人倍感溫馨。

▲▼以色列聖墓騎士93歲義籍神父李智安，在台病逝，24日殯葬彌撒。（圖／羅東聖母醫院提供，下同）

李神父把台灣當成自己的家，2017年12月獲頒「外國人特殊功勳中華民國身分證」，他很開心能成為中華民國國民，所以督促自己再多做些甚麼，唯年紀漸長體能狀況不復從前，大家紛紛勸說他別太勞累，雖然他未再如以往奔走於各教堂活動，但依然穿梭院區病房關懷需要關心的病人。

慈悲暖心的李神父在4月18日清晨，因心臟衰竭離世，消息傳來，眾人皆不敢相信，因為他穿梭院區，熱情和同仁打招呼的影像依稀在眼前，那不過是幾天前的事，眾人悲痛萬分，紛紛趕在入殮最後一刻瞻仰遺容，見最後一面。

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