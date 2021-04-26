國軍戰車連長盜領下屬獎金3年　遭揭發汰除「轉職清潔工」

▲國軍某戰車連凌姓上尉侵占下屬獎金，時間長達3年。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

陸軍台東地區某戰車連凌姓上尉連長2014年起偽造下屬簽名，侵占每月特別補助費的個人獎金，時間長達3年，直到連上弟兄發現通報，全案才曝光。台東地方法院審理後，依違反貪污治罪條例判處1年10月、緩刑4年，而凌姓連長也遭汰除，成為清潔工。

判決指出，依「國防部獎金核發作業規定」、「國軍基層單位財務管理作業手冊」相關規定，連隊主官得使用每月特別補助費，決定獎勵對象，核發士官兵每人500元獎金，再口頭指示預財士簽報獎勵、提領特別補助費，交予其發放，由領獎者在收據上簽名核銷。

不過，凌姓連長利用職權串通許姓、林姓預財士，在未經士官兵同意或授權的情況下，偽造下屬簽名、盜領獎金，再完成核銷。案經憲兵隊報請檢方偵辦，發現凌姓連長從2014年12月16日到2017年9月1日，合計侵占下屬獎金達4萬4500元，直到連上弟兄發現通報上級，全案才曝光。

台東地院認為，凌男身為連長，本應作為表率奉公守法，卻不思廉潔，指示下屬合謀盜取獎金，考量被告坦承犯行，犯後從事清潔工、每月收入約3萬8千元，因此依侵占職務上持有之非公用私有財物罪嫌判刑1年10月、緩刑4年，褫奪公權1年，須向公庫支付5萬元。

至於許姓預財士，被依使公務員登載不實文書罪，判處1年2個月，緩刑3年。另，林姓預財士涉及偽造文書部分，緩起訴處分。