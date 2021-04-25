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5機師染疫藏不知名感染源　機組員恐慌擴散中：每天硬著頭皮上飛機

▲▼中華航空,機場,華航,旅遊,出國,包機,直航。（圖／記者李毓康攝）

▲一周5機師染疫！華航1272人陸續「加採血清抗體」，盼釐清感染源。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

華航5天內就爆出5名機師染疫，感染源待釐清，桃園市機師職業工會今（25）日表示，機組員眼看確診案例持續增加，卻得冒著「不知名感然源」風險硬著頭皮走上飛機，近日承受的心理壓力持續增加，茫然與恐慌的情緒，更在不斷醞釀、擴散中，呼籲指揮中心或是航空公司應該快速制定補強與風險調控的方向與作為。

機師工會指出，現階段機組員所焦慮的是，倘若確診病例增加僅僅只是因為機組員違反自主健康管理，為何該航空公司其他機組員仍持續出現確診案例，此一現象反應的，恐怕已經是航空公司內部的系統性問題，而並非僅僅個案所造成。

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事實上，絕大多數機組員在執勤與外站的防疫措施，無論是從每一個執勤流程環節的嚴密防護，到機組員自己加碼的小心翼翼，甚至許多機組員還自備次氯酸水、清潔的枕頭套至外站旅館強化防疫效果，然而，如今在感染源不名的情況下，已經造成機組員人心惶惶、甚至不知所措。

機師工會認為，這幾天來，除了針對機組人員擴大普篩之外，無論是指揮中心抑或是航空公司這端，至少仍尚未見到其他的檢討機制，或是其他的即時改善措施上路。機組員每一天仍然得硬著頭皮默默走上飛機，繼續承擔未知的風險。

 ▲▼華航英國班機返台 機組人員。（圖／記者李毓康攝）

▲在感染源不名的情況下，已經造成機組員人心惶惶、甚至不知所措。（圖／記者李毓康攝）

部分輿論推測此次機組員確診或因檢疫期縮短所導致，對此，工會表示，日前指揮中心所公布在4月中旬上路新的檢疫制度下，重新調整了機組員返台後三天檢疫期間不得派飛並且搭配篩檢，反而才是多做了一層保護與更完整的風險控管。

此外，也有輿論推測機組員確診是否與疫苗施打注射進度有關，機師工會則提出事實釐清。依照指揮中心所安排機組員施打的順位，至4月12日之後開始才開放機組員施打，距今兩週時間都不到，而此一波機組人員確診的案例，在這段期間內皆仍處於執勤跟檢疫，執行上並無施打疫苗的可能性。且即使當時確診案例組員均以施打疫苗，仍需要等待八周之後（最快也已經是六月中下旬）第二劑疫苗施打完後，疫苗才能夠發揮完整的保護力。

再者，依據主管機關的規定，組員施打後至少48小時內不可執勤，而指揮中心亦在四月中旬實施了新的調整過的檢疫制度與措施，在班表的重新安排上皆需要時間進行調整。工會表示，倘若外界以疫苗施打進度責難機組人員、甚至冠上「缺乏職業道德」，完全是悖於事實的錯誤歸因。

機師工會最後呼籲，由於難以理解當前風險來源為何，機組員對於可能染疫的不安與恐慌正在擴大蔓延中，工會希望指揮中心與航空公司全面調查，儘速找出問題的根源，並且快速制定補強與風險調控的方向與作為。

指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

中央流行指揮中心於今日上午10時30分召開華航確診個案第三次討論會，邀請相關單位出席，是否要加嚴檢疫規定，或者又有新增病例，下午將由陳時中對外說明。華航也於昨晚公告新增血清抗體採檢，盼釐清感染源。

華航確診的5名機師分別為台籍機師案1078、1079，以及印尼籍機師案1091，另有一名飛澳洲後確診的印尼籍機師，在台未列案號，但其同住家人確診，為案1090。24日公布的確診的機組員為案1092，指揮中心會後也證實為機師。

依據指揮中心資訊，案1078、1079經過病毒基因定序，已確認感染英國變異株，接觸者還有2人待採檢；在澳染疫機師昨擴大匡列248人，已採檢73人中就有3人陽性。在華航機師染疫事件爆發後，指揮中心擴大匡列前艙1272名機組員進行採檢，預計在5月1日前完成。

華航表示，依指揮中心規劃擴大採檢，自今（25）日起安排無需居家檢疫、未執勤的所有機師分批進行，正在執勤者待返台完成居家檢疫後再行採檢；據指出，1272多位華航機師採檢部分，除了原先就須進行的PCR核酸檢測外，還新增驗血清抗體篩檢，釐清感染源。

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