「工區觀念非常不好！已全部停工」　王國材曝未來復工條件

▲工人違規跨越月台遭太魯閣撞上。（圖／記者游芳男翻攝、民眾提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌25日上午首次聽取台鐵改革報告，會後政院召開臨時記者會，確定台鐵朝安全、安定與轉型三大面向改革。交通部長王國材表示，台鐵204個鐵路邊坡工程已經全部停工，因為工區觀念很不好，在確認施工安全規定到位，查核後才會復工。

在太魯閣號發生出軌意外後，近日台鐵宜蘭工務段發包施工武塔站月台加高工程，又發生工人擅自跨越軌道，被405次太魯閣號撞上的意外。對此，台鐵局即刻宣布，全部臨軌工程（事涉立即安全性者除外）全面停工。

對於「安全」的台鐵改革工作，王國材表示，台鐵204個鐵路邊坡工程，已經全部停工，因為工區觀念非常不好，所以要求停工，今天特別由鐵道局確認施工安全規定到位，查核後才會復工。

王國材說，「北中南東」馬上成立協調會報，指派資深主管進駐，對於工程要有實質督導；另外，要全面檢視施工邊坡防護工程，需要相關安全措施，當然已經立即進行中，而今天財政部國產署願意把土地無常給台鐵作為安全改善工程使用，在時程上會更加速。

另外，王國材強調，要強化進出工地AI管理，所有工程督工人員，都要配發無線電設施，一有狀況就立即通報並應變處理。他認為，台鐵局過去就工地是由廠商負責，但台鐵認為不應只有廠商負責，對於廠商違反規定要有完整的防堵機制並確實執行到位。