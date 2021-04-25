藍綠都服氣！　鄭文燦參選2024總統大選　桃園人看好

▲鄭文燦深諳人和，讓藍綠都服氣。（圖／翻攝自萬美玲臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

熟稔政治的父母官懂得「人和」，才能氣長、成大事！國民黨桃園市立委萬美玲24日接任桃園市家長會長協會理事長，市轄13區近300所的各級學校家長會長、千名成員應邀到場，綠營市長鄭文燦儘管行程滿滿，仍親自出席並與各區學校家長會長協會核心成員，分批拍照。鄭文燦的柔軟身段、不分藍綠，讓與會人士，看好其參選2024總統大選。

▲▼鄭文燦出席桃園市家長會長協會。（圖／翻攝自萬美玲臉書）

鄭文燦強調，桃園市家長會長協會給桃園教育、學校很大的支持，過去歷任理事長雖然事業有成又忙碌，但是他們奉獻教育的時間和金錢從不吝嗇，這是好的傳統，萬美玲從議員到立委都大力支持教育，桃園市教育建設成長很快，經費負擔很重，真的需要萬美玲在中央支持教育部經費，也要讓中央能夠給桃園寬列更多的教育補助經費。

▲▼議長邱奕勝表示，萬美玲擔任五屆議員，接任家長會長協會理事長如同議會辦喜事。（圖／翻攝自萬美玲臉書）

對於鄭文燦現身藍營立委交接會場，展現其柔軟身段、不分藍綠的一面，引發與會關心桃園教育人士對鄭參選2024總統大選的熱議。地方人士指出，鄭執掌桃園市政即將邁入第7年，不僅各項重要市政建設陸續施展，鄭長期來，廣結各方善緣，秉以藍綠對話，取代對立，在民進黨內已有「大阿哥」態勢，早已被各方看好是總統蔡英文的接班人。

桃園立委萬美玲曾任五屆議員，期間並有多屆以選區遙遙領先的第一高票當選。因此，24日晚間接任桃園市家長會長協會理事長，教育部長潘文忠、市長鄭文燦、議長邱奕勝以及同黨籍立委、市議員、各級學校家長會長等相關人士千名到場，席開百餘桌、場面盛大。

▶曾國城大推這款益生菌才2980元！現省3620元超划算 幫助代謝、腸道健康