美已關注2024台總統大選？　學者列8點曝：可能對賴清德充滿興趣

▲蔡英文日前在官邸款宴陶德訪團，賴清德也出席。（圖／總統府提供）

記者蘇晏男／台北報導

台美關係升溫，除日前美國總統拜登特命的前參議員陶德（Chris Dodd）訪團外，前朝川普政府也遣使前衛生部長阿札爾（Alex Azar II）、前國務次卿柯拉克（Keith Krach）來台。對此，台師大政研所教授范世平從總統府晚宴名單分析，猜測美國似乎開始關注2024年台灣總統大選，甚至有可能對副總統賴清德充滿興趣。

范世平24日在臉書以「美國開始關注2024年的台灣總統大選？」為題，列8點指出：第一，陶德是應老友拜登請託於4月14日來台訪問三天，就是拜登的「特使」；第二，總統蔡英文4月15日晚於官邸宴請陶德訪問團成員，我方出席人員包括賴清德、總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、行政院政務委員鄧振中與國防部長邱國正。

第三，邱國正的參加顯示晚宴主題是台美軍事合作與台灣國防安全；鄧振中參加則顯示台美的TIFA與BTA談判正積極推動，因為他負責對外貿易談判；第四，2020年9月18日蔡英文也在官邸宴請來訪的柯拉克，當時我方出席人員為顧立雄、吳釗燮、鄧振中，以及台積電創辦人張忠謀、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花，沈是前任經濟部長，而王是現任，凸顯此次晚宴主軸是台美經貿與科技；第五，張忠謀的出席，當然與台灣的半導體科技與台積電赴美設廠有關，但張是蔡英文邀請，還是美方要求，或許後者的成分居多。

第六，2020年8月11日賴清德代表蔡英文設宴款待來訪的阿札爾，我方出席人員為顧立雄、吳釗燮、王美花與前副總統陳建仁、衛生部長陳時中；第七，去年兩位美國高官來台的總統府設宴，蔡英文與賴清德都沒同台，但這次陶德來台卻同台，外界肯定好奇，是蔡邀請賴參加，還是美方要求，如果是前者，表示蔡希望將賴介紹給美方特使，甚至是拜登；如果是後者，則代表美方對賴這位台灣政壇的明日之星充滿興趣，特別賴也是2024年總統大選的可能候選人。

第八，別忘了賴清德在擔任行政院長時曾公開說，他是個務實的台獨政治工作者；而陶德15日下午與各黨派立委座談時劈頭就問國民黨立委蔣萬安與陳以信，國民黨的「九二共識」立場到底是什麼，顯示陶德此行有濃濃的政治味，美國正在超前部署？