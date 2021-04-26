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玩溜滑梯「撞護欄骨裂」！男童躺病床打石膏哀號　實測結果超傻眼

▲▼男童玩溜滑梯骨裂。（圖／《東森新聞》）

▲男童玩溜滑梯骨裂。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

新北市大都會公園有許多遊樂器材，是親子玩樂的好地方。不過，一名家長指控，兒子到「熊猴森樂園」玩溜滑梯，滑下去竟造成腿部骨裂，還要打石膏躺在病床上，實在太過危險。對此，新北高灘地工程管理處巡管隊長李俊儒也給出回應。

大都會公園的「熊猴森樂園」共有31座開放式溜滑梯，許多家長每到假日，都會帶小朋友到此放電。不過，蔡姓小弟弟一家到公園玩樂，從溜滑梯滑下去，疑似因為速度過快，加上緩衝區不足，當場撞上護欄。

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蔡姓小弟當場大哭，完全爬不起來，直到家長溜下來，才知道出大事。後來到醫院檢查，才發現左小腿腿骨骨裂，只能打石膏躺在病床上休息。家長指控，這樣溜下來的速度太快，加上緩衝區不足，實在相當危險，應該禁止遊客使用。而經過實測，滑下以後確實會停留在緩衝區的軟墊上。

▼男童玩溜滑梯骨裂。（圖／《東森新聞》）

▲▼男童玩溜滑梯骨裂。（圖／《東森新聞》）

依據標準規範，溜滑梯的緩衝區要求180公分，而事發地點的緩衝區則有250公分，明顯比規範的要長很多。高灘地工程管理處巡管隊長李俊儒也回應，一切設置都有符合相關規範，現場也都有保全巡查，若民眾受了傷，或是需要協助，都可以找現場的保全處理。

此外，蔡姓小弟的家長說，當天有稍微下雨，兒子遊玩時有在臀部放置軟墊，以免褲子溼掉，但主要原因還是現場防護設施不足，才會造成這種狀況。

不過，實際進行對比，蔡姓男童在臀部放置軟墊後，從頂端滑下的時間約為1.6秒，下一名孩童滑下的時間則為2.4秒，蔡姓男童的速度明顯快了許多，至於是否與臀部的軟墊有關，則不得而知。

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