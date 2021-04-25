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中捷25日中午正通車！試乘破200萬人次　啟程票價20元

記者李忠憲、林冠吟／台中報導

耗時12年，台中捷運將要在25日中午12時起正式通車！台中市長盧秀燕也脫下了穿了160天的捷運制服，完成在正式營運前穿上中捷制服行銷的承諾，不過她也強調「換下制服，不表示會換下重擔」。

▲中捷25日正式通車。（圖／記者李忠憲攝）

▲歷時12年，中捷25日中午正式通車。（圖／記者李忠憲攝）

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▲中捷25日正式通車。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）

▲中捷25日正式通車，總統蔡英文與前總統馬英九等也受邀參加通車典禮。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）

台中捷運將要在25日12時起開始正式通車，去年中捷因電聯車連結器軸心斷裂事件而暫停營運，直到今年3月25日才二度試營運，截至4月23日為止，已吸引近200萬人次搭乘。

盧秀燕在通車典禮上致詞表示，中捷雖經歷過電聯車連結器軸心斷裂事件後短暫暫停試營運，她也是從那時開始穿上中捷制服，象徵與中捷的同仁站在一起，如今將要通車可以將這身制服換下，但換下制服不代表會卸下重擔。

台中捷運綠線今重啟試營運　全線18站通通免費搭30天（圖／記者游瓊華攝）

台中捷運綠線。（資料照／記者游瓊華攝，下同）

盧秀燕指出，通車不代表結束，而是新使命的開始，未來中捷會以安全營運與建置捷運路網為2大考量，致力帶給台中民眾最便利安全的交通環境。

盧秀燕也補充，歷時12年的台中捷運曾因工程問題而遙遙無期，過程也一度讓市民失去信心，她上任時承諾市民「開不了工的要開工，像大智路打通；完不了工的要完工，像台中捷運綠線通車」，今天能夠兌現承諾，除感謝總統外，更感謝每一位基層同仁，與包容捷運施期間造成不便的鄰近商家。

台中捷運綠線今重啟試營運　全線18站通通免費搭30天（圖／記者游瓊華攝）

此外，中捷通車典禮也邀請總統蔡英文、前總統馬英九、前市長林佳龍、胡志強、行政院副院長沈榮津等前來參加。

台中捷運總長16.71公里，一共設置18個車站，最北端為北屯總站直到最南端的高鐵台中站。25日正式營運後將會開始收費，主要以電子票券和現場購票為主，啟程20元，每增加2公里加5元，全段最多只收50元。

另外，中捷也推出「一日票」120元、「24小時票」150元、「48小時票」250元，旅客可選擇適合自己行程方式購買優惠票。

▲中捷25日正式通車。（圖／記者李忠憲攝）

▲中捷25日正式通車，民眾進站狀況。（圖／記者李忠憲攝）

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