獨／珠寶行涉借貨轉售典當　2盤商也遭殃怒批「一隻羊剝三層皮」

▲盤商阿杰（左）與許先生出面指控，謝、黃夫妻開的珠寶行拿貨不給錢，桌上單據都是阿杰與珠寶行多年互動的資料。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

台中某珠寶行負責人謝、黃夫妻遭指控，收客戶2千多萬現金買珠寶，卻拖延不給，還將珠寶拿去典當，更被指涉嫌另起爐灶繼續行騙。該珠寶行的2位上游盤商也出面指控，借珠寶卻拖延不還或只還部分，還將借來珠寶賣給客戶卻沒給貨，更拿去典當，根本是「一隻羊剝三層皮！」

盤商阿杰（化名）說，謝、黃夫妻跟他合作約7年，拿的貨非常多，單據多到無法一次攤開來。他們會借已做好的珠寶成品或裸石，事後卻未依約歸還，或故意拖延不還，也會開支票取信。就他來說，2018年開始就跳票12張共1078萬元。一開始有協調，他們承認有欠債，卻只還一點點就沒還，目前只還了300多萬的貨。他們原本珠寶行收了之後，黃女2020年又在西區開一家新珠寶行，2夫婦曾多次承認店是他們的，事後又否認。

據同業了解，有好幾家同業也受害，金額數千萬。消費者客人也有多人受害，金額也在數千萬。謝姓夫婦拿我們的貨去賣消費者，跟消費者收錢後貨沒給還拿去典當，借免錢珠寶邊收錢，再拿去典當，根本是「一隻羊剝三層皮」。

阿杰說，有受害者觀察到，他們都在吃香喝辣，前年開新店也需要錢，在外消費仍奢華 ，根本看不出有金錢缺口。謝、黃兩人10多年前財產就過戶給兒女脫產，手法有預謀，已計畫多年，根本是惡意侵占、惡性跳票，希望司法檢調能介入調查。他每個月都在還債，變成自己揹，幸好有善心朋友幫忙借錢幫他紓困，「他們根本毀了我的人生」。

▲▼許先生告謝、黃夫妻業務侵占1852萬元珠寶，上頭2顆就價值700萬。（圖／許先生提供）

盤商許先生表示，跟謝、黃夫妻的珠寶行合作20多年，他會寄賣託售珠寶，最多時3千多萬，對方有還些許貨仍欠2500萬，還拿去典當，快3年都不還。根據手中的寄存單，提告他們業務侵占1852萬，後來有歸還一部分，但沒還的其中2顆，28克拉頂級車菊藍藍寶石及哥倫比亞祖母綠就市價七百萬。對方後來有開票給他，但在法庭上她說忘記，他拿出來當證據後，就直接還她。

許先生說，他們這樣騙上游貨賣下游，收下游錢不給貨，也不給上游錢，還拿去典當，根本「穩賺！」。現在新開珠寶行變2個櫥窗，比原本更大，希望珠寶同行和客戶要小心。

他說，已知同業買家受騙金額不少，我一開始3千多萬，想說家裡有老的會煩惱，沒說出來。現在被搞到負債，要被債主催，到現在已經身心疲乏，眼睛病變，經常想不開，心情大受影響。對方夫妻有計畫性脫產給親友小孩，希望台灣法律能伸張正義，繩之以法，維持社會正義。

記者21日下午去電黃小姐，詢問對盤商及客戶投訴的看法，黃小姐說，「如果你想了解的話，我請律師跟你說明。」但記者當天卻都沒到黃小姐所說的律師電話，記者隔天上午再傳簡訊，請黃小姐回覆，黃小姐才回稱，「此案目前法院審理中，偵查不公開，不方便回應，謝謝關心。」

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