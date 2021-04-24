獨／珠寶行夫妻收錢不給貨　藍寶戒、祖母綠千萬寶石涉挪用典當

▲顧小姐向珠寶行謝姓夫妻購買珠寶，付了2千多萬元竟然拿不到貨，珠寶還被拿去典當。（圖／顧小姐提供）

記者李忠憲／台中報導

經營珠寶行謝姓、黃姓夫妻，遭指控從2016年因財務困難，開始侵占消費者及上游盤商珠寶，用盡各種理由推延交貨，竟還拿客戶的珠寶去典當，至今未還，市值超過7千萬元。受害的顧小姐說，謝、黃2人還收掉公司另起爐灶，繼續賣珠寶騙人，希望大家當心。

記者21日下午去電謝男妻子黃小姐，詢問對盤商及客戶投訴的看法，黃小姐說，「如果你想了解的話，我請律師跟你說明。」但記者當天卻都沒到黃小姐所說的律師電話，記者隔天上午再傳簡訊，請黃小姐回覆，黃小姐才回稱，「此案目前法院審理中，偵查不公開，不方便回應，謝謝關心。」

顧小姐向《ETtoday》新聞雲投訴稱，本身從事珠寶設計工作的她，2016年因親友介紹，認識在西屯區經營珠寶行的謝姓、黃姓夫妻，同年11月至隔年6月間，陸續跟謝姓夫妻訂購23件市價2190萬元的珠寶。對方先取得她信任，讓她卸下心防，之後未依常規要求期限內交付珠寶，對方則屢次用珠寶還在師傅那邊加工修改等理由拖延。

▲▼顧小姐向黃小姐洽詢購買珠寶，兩人透過LINE討論。（圖／顧小姐提供）

殊不知，謝姓夫妻因財務困難，急需資金周轉，竟將她購買的藍寶戒、祖母綠、鑽石墜、耳環等7件共1021萬元珠寶侵占入己，拿去當鋪典當。她2018年8月質問黃女，對方才坦承拿去典當，怒向台中地檢署提告2人侵占。

豈知，謝姓夫妻改口否認侵占，黃女辯稱，顧女確有給2190萬買23件珠寶，但寶石需要加工，沒有約定交付時間，也陸續交付珠寶，剩下7件認為未交付前仍是她所有，才會拿去典當；謝沒有參與買賣。檢察官認為7件珠寶所有權仍屬黃女，雙方屬民事糾紛不起訴。

▲有被害人在兩夫妻開的珠寶行門口貼滿欠債還錢字樣。（圖／顧小姐提供）

顧小姐不服，聲請再議指出，部分寶石不須加工就可交付，事發當時對方有說幾個月時間，因此約定時間可認定1年內就可交付，但至今未交付，即使沒構成侵占，也已構成背信。買賣過程中，黃女負責行銷，謝男負責收款，之後數次溝通過程，謝男均有表達意見，可見2人屬共犯。台中高分檢認定，黃女有必要再調查，發回中檢重查；至於謝男不起訴的部分並無不當，駁回聲請。

顧小姐說，經她了解，還有不少上游盤商遭謝姓夫妻用借、寄賣等方式，拿到珠寶後只歸還部分，其他不是不還，就是沒給錢，用此手法至少得手7千萬元。兩人將原先公司收掉，現在還另起爐灶，在西區繼續開珠寶行營業。她除了要爭公道，要回自己的錢外，也要讓社會大眾知道他們的行徑，小心再被他們騙。

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