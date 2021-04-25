沒打電話、沒到院探視　父痛斥柔道教練：做人最基本的歉意都沒有

記者白珈陽、林冠吟／台中報導

台中一名7歲黃姓男童21日到私人柔道館上課，卻遭到何姓教練與另名國小4年級學長90分鐘內連摔27次，導致頭部重創，瀕臨腦死，目前仍在加護病房急救。黃爸爸25日出面受訪時，痛罵何姓教練連做人最基本的歉意都沒有。

▲黃姓男童父親出面受訪，痛斥何姓教練一點做人最基本的抱歉都沒有。（圖／記者白珈陽翻攝）



黃姓男童21日到私人柔道館上課，遭到何姓教練與學長不斷側摔，他雖然曾痛哭大喊「我的頭、我的腳」，但教練與學長仍不為所動，直到因出現暈眩、嘔吐與顱內出血等症狀，才被緊急送醫進行開顱減壓手術，不過黃小弟現今情況仍不樂觀。

▲黃姓男童遭何姓教練與小四學長在90分鐘內狂摔27次，造成他頭部皮下血腫嚴重，腦壓飆升，情況相當不樂觀。（圖／民眾提供）



黃爸爸25日接受媒體訪問時，痛斥何姓教練一點做人最基本的歉意都沒有，事發至今都還沒有聯繫，連一通電話、到醫院來探視「什麼都沒有」。

▲何姓教練事發至今仍未與家屬連繫。（圖／民眾提供）



也因黃小弟至今狀況仍不樂觀，讓家屬一度想要放棄治療，不過拔管後黃小弟仍有自主呼吸，求生意志強烈，醫生也建議家屬不要放棄治療。

豐原醫院副院長張正一則說，黃姓男童送至急診室時，上下半身就有多處瘀傷、擦傷，頭部皮下更有嚴重血腫、瘀血，依過去經驗來看，比較像是隔著某種隔離物，如軟墊反覆撞擊後的傷害。

至於67歲的何姓教練，雖一度複訊後無保請回，不過24日晚間台中地檢署認為何姓教練涉嫌傷害致重傷，有串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

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