教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

記者白珈陽、唐詠絮／台中報導

台中7歲黃姓男童21日在校外學習柔道，遭到67歲何姓教練及學長輪流摔27次昏迷送醫，經緊急手術後被醫院判定為腦死、目前仍在醫院與死神拔河。消息曝光後引發社會譁然，許多人看不下去，昨天有民眾前往何姓教練位在豐原的柔道館，砸招牌、灑冥紙、丟雞蛋洩憤，甚至噴白漆要「教練出來面對」。

▲柔道館被灑冥紙丟雞蛋 。（圖／記者白珈陽攝，以下同）

據《ETtoday新聞雲》報導，男童目前就讀國小一年級，21日放學後前往位於豐原的私人柔道館學習，不料遭到何姓教練、小四的學長90分鐘內連續摔27次。過程中他一度嘔吐且痛苦哀號，何姓教練卻非常堅持要他繼續練習，直到晚間9時許他終於忍受不住，臉色發白陷入昏迷，送醫後被診斷出腦部遭重創，恐成為植物人。

何姓教練事後被依過失傷害罪移送，他23日中午接受檢方偵訊時，堅稱「是正常訓練」自己沒有過失，台中地檢署訊後裁定「無保請回」。台中地檢署24日晚間再度傳喚何姓教練，訊後以何男涉嫌傷害致重傷罪，且有串證之虞，向法院聲請羈押。

新聞曝光後引發社會譁然，網友紛紛痛罵何姓教練的行為實在太誇張，明明男童都嘔吐哀號了還不放過，23日有深夜民眾前往何男的柔道館，持球棒猛砸外頭的招牌洩憤、今天就被民眾發現灑了一地的冥紙、及雞蛋，要「教練出來面對」。

道館目前由瑞穗國小代管，校方知情後表示，由於招牌老舊，且「台中縣」不合時宜，因此暫不提告。附近鄰居對此事不願多談，豐原警方指出，豐原派出所指出，昨晚經民眾報案後，到達現場將逮2名正在滋事的男子逮捕，胡男(33歲)坦承一切，警訊後將他依社會秩序維護法函送。 警方強調，民眾應該相信要司法，避免不理性行為而觸法，未來也會加強附近社區巡邏。

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