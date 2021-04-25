抓到了！高雄男大半夜「中猴」狂踩車頂　辯爛醉斷片很後悔

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名男子在16日凌晨突然闖進三民區一處停車場，先是推開出入口欄杆，又爬上多部汽車車頂，造成車輛毀損凹陷，車主隔天取車發現鈑金毀損，氣得報警提告。事後警方找到這名男子，他表示，當時和朋友喝酒續攤，醉到不省人事，對於犯案過程「完全不記得」，事後相當後悔，將會和車主進行和解。

▲高雄醉男闖進停車場，如電影情節般「把車頂當馬路走」，有車主發現板金凹陷氣得提告。（圖／翻攝自《爆料公社》）

回顧這起案件，16日凌晨4點多，一名男子走路搖搖晃晃地闖進三民區民族路橋旁的一處收費停車場，男子先是用力地推開出入口柵欄，造成欄杆歪斜，接著他又走近靜止的車輛，踩著車輪胎就朝某部車子的引擎蓋往上爬，還學電影情節般，一輛又跳過一輛，最後踩上一部休旅車的車頂。

其中一名被害人隔天取車時，發現愛車上有許多腳印，且板金還有坑坑洞洞的傷痕，氣得決定報警處理，並提告故意毀損。轄區警方受理報案後，調閱周邊路口監視器，19日找到這名男子，並在晚間通知他到案說明。

▲高雄脫序男闖進收費停車場，凹壞出入口柵欄。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲▼高雄脫序男如電影情節般，把車頂當馬路走。（圖／翻攝自《爆料公社》）

警方調查，16日凌晨男子和朋友到鹽埕區喝酒，結束後還去續攤，他搭計程車回家途中，就在三民區一處停車場前下車，接著就進到停車場做出一連串荒唐行為。不過男子對於犯案經過表示「沒印象」，還對員警說：「怎麼可能！」直到員警播放監視器畫面後，他認出畫面中的男子就是自己，這才認了！不過對於為什麼凹折柵欄、踩踏別人車頂，男子也苦笑說：「真的喝太醉，完全斷片！」將會拿出誠意和受害車主和解。

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