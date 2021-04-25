不滿夜間加成車資「300變500」　移工與小黃司機街上互毆



▲越南移工與計程車司機因車資發生衝突 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

因車資起口角！一名越南籍移工阮姓男子與友人喝完酒從大寮區搭計乘車返回竹寮路住處，原本計程車跳表顯示300元，就在下車時司機表示因為深夜有夜間加成，變成要收500元，這讓阮男有意見不願給，開始起爭執還動手互毆，2人紛紛掛彩，司機送醫院救治。

▲越南移工與計程車司機因車資發生衝突。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這起衝突發生在25日凌晨2時，高雄市大樹區竹寮路上，一名29歲越南籍移工阮姓男子與友人喝完酒從大寮區搭計乘車返回竹寮路住處，原本計程車跳表顯示300元，就在下車時司機表示因為深夜有夜間加成，變成要收500元，這讓阮男有意見不願給，雙方先在車上吵了一番，開始起爭執。

▲阮男指控是司機先動手 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方調閱監視器可見，司機將車停在路中間，從駕駛座下車後非常不開心，先用手指著阮男狂罵，接著動手推人，並用力揮阮男臉，一旁友人見狀想上前勸架，但看得出司機非常生氣，雙方就在路中間吵起來，不過司機火氣依然未消，雙方持續爭吵，進而演變成動手互毆，阮男撿起路邊棍棒回擊，警方獲報到場處理，阮男不斷指控是司機先打人。

雙方衝突造成林姓司機頭部擦傷，送醫院救治，阮男手拇指受傷，皆無生命危險，警方將2人及友人帶返所製作筆錄，依傷害罪函辦。

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